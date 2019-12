Gisela Valcárcel sobre Pamela Franco: “Me han dicho que la ‘gusana’ está acá”

Gisela Valcárcel llamó ‘gusana’ a Pamela Franco luego de enterarse que la pareja de su Christian Domínguez visitaría su programa junto a las integrantes de “Alma bella”.

La conductora de “El dúo perfecto” se puso nerviosa, tartamudeó y pidió que borren lo dicho sobre la bailarina, pero el duro calificativo salió al aire.

Todo empezó cuando Angelo Fukuy ironizó al revelar qué estaría haciendo su amigo Christian Domínguez. “Christian en estos momentos se ha quedado matando el gusano”, señaló en referencia a la popular canción de la Gran Orquesta Internacional.

Pero Gisela Valcárcel deslizó el duro comentario. “Saben que es lo peor que me han dicho que la gusana está acá”, expresó la polémica conductora de América TV. El público gritó, a lo que ella agregó: “No, no, perdón, no la gusana, borren eso. Que la chica (Pamela Franco) está aquí”

La popular ‘Gise’ pidió a su equipo de producción que mejor era que graben el programa para evitar errores en sus declaraciones.