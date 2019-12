Olinda Castañeda es la invitada de este sábado en “El valor de la verdad”. La modelo de 37 años se sentará por segunda vez en el temido sillón rojo para ‘desenmascarar’ a Tilsa Lozano tras ser vista con su expareja Jackon Mora.

A pocas horas de aparecer en pantalla, la también exchica reality aprovechó las redes sociales para dejar un mensaje a sus seguidores y algunos críticos. En su cuenta de Instagram, la muy amiga de Shirley Arica dejó dicho texto.

“Te van a criticar por lo que eres por lo que no eres, por lo que dices por lo que no dices , por lo que hiciste por lo que no hiciste. Juzguen, griten, digan lo que tengan que decir”, escribió Olinda Castañeda.

"Hoy me sentaré a contar mi verdad y que sepan que, por más que sea una persona mediática que tiene su vida expuesta, también soy humana, también siento dolor, también cometo errores y la Olinda de hace 3, 4 años no es la misma Olinda de hoy", agregó la modelo.

Asimismo, agradeció a Shirley Arica por acompañarla en la “difícil decisión” de contar su verdad sentada en el temible sillón rojo de “El valor de la verdad”. Como se recuerda, el programa donde salía la exsaliente de Reimond Manco fue vetado y no llegó a salir al aire por la señal de Latina debido a presuntas disconformidades con el área de deportes del canal.

¿Qué temas hablará Olinda Castañeda en “El valor de la verdad”?

En los avances del programa, la modelo contará detalles tras el ‘ampay’ de la ahora expareja con Tilsa lozano, su eterna rival. Allí contará detalles de la supuesta infidelidad.

"¿Le mandaba mensajes Tilsa a tu expareja estando contigo?” y “¿Se hospedaron Tilsa y Jackson Mora en el mismo hotel en Panamá?” son las algunas de las preguntas que responderá este sábado a las 10:00 PM por la señal de Latina.