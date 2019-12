Caitlyn Jenner y Khloé Kardashian solían tener una relación muy cercana antes de la transición a mujer de la excampeona olímpica. Sin embargo, esto parece haber quedado en el olvido ya que ambas se encuentran distanciadas desde hace mucho tiempo.

En una entrevista a la televisión británica, Caitlyn Jenner contó que no habla con Khloé Kardashian desde hace ''cinco o seis años''.

Según lo que comentó Jenner, el distanciamiento se dio a partir de que comunicara a sus hijastros sobre la transición que iniciará para poder ser ''la mujer que siempre fue'', según declaró en el reality show ‘I’m a celebrity, get me out of here!' (Soy una celebridad, ¡sáquenme de aquí!

''Se lo conté a todos mi hijos, uno a uno, pero Khloé, por alguna razón, se enfadó mucho y dejó de hablarme durante todo el proceso Han pasado ya cinco o seis año y realmente no he vuelto a hablar con ella a solas'', reveló.

Caitlyn Jenner reveló que hace ''cinco o seis años'' que no habla con su hijastra Khloé Kardashian. Créditos: Ahora Noticias.

El distanciamiento ha llegado a tal punto en que Khloé Kardashian dejó de seguir a Caitlyn Jenner en Instagram, red social donde todas las integrantes de la familia son bastante activas y donde comparten fotos familiares.

El inicio del deterior de la relación entre ambas pudo verse durante la emisión de programa de ‘Keeping up with the Kardashians’ donde Jenner reveló su transición a sus hijastras y en el que Khloé fue quien pasó el momento más difícil.

Caitlyn Jenner, cando aún mantenía el nombre de Bruce, conoció a Khloé Kardashian cuando esta tenia 5 años y fue quien la crió tras la muerte de Robert Kardashian.

Ambos tenían una relación muy cercana y fue Jenner quien acompañó a Khloé hacia el altar cuando se casó con el basquetbolista Lamar Odom.