Angelique Boyer revela que no planea convertirse en madre por el momento [VIDEO]

Angelique Boyer habló sobre la maternidad y su relación con Sebastián Rulli. La actriz expresó su admiración por sus colegas que además de su carrera se dedican a cuidar a sus hijos. Sin embargo, la artista confesó que ella aún no se siente preparada para ello.

En una reciente entrevista con “Mamás Latinas”, la protagonista de la exitosa telenovela “Teresa” explicó a detalle por qué ser madre no está por el momento en sus planes.

“Yo admiro muchísimo a las mamás y voy a hablar de un ejemplo cercano, por ejemplo, mis amigas actrices. Admiro esa responsabilidad que tienen para además de su carga de trabajo, llegar a casa, atenderse a ellas, al novio. Tienen mis respetos”, señaló.

"Pero por lo mismo que he tenido todos estos ejemplos cercanos, creo que es algo que no debo de hacer inconscientemente ni en el momento que no crea que corresponda a mi necesidad o a mis ganas de ser mamá. Todavía tengo para pensarlo o para prepararme para eso, creo que es algo de debe ser del instinto y que te que debe nacer y que llegue el momento correcto y de momento no”, agregó.

Sebastián Rulli y la razón que impide que se case con Angelique Boyer

En una reciente entrevista con la revista People en Español, el actor argentino Sebastián Rulli sorprendió con sus declaraciones sobre su actual relación con la actriz Angelique Boyer.

El actor argentino, quien hace unos años se nacionalizó mexicano, reveló que entre sus planes no está contraer matrimonio con la protagonista de “Teresa”.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli

El galán de telenovelas señaló que el tema del matrimonio no le interesa ni ilusiona "en lo más mínimo".

"Siempre lo hemos hablado (de matrimonio). Creo que el objetivo de vida no depende de un papel o una firma. Siento que el amor se trabaja día a día, no hay nada que lo comprometa más que la palabra y el acto en sí. No me ilusiona en lo más mínimo. No creo en esos papeles, no creo en esos compromiso, yo creo en el amor”, confesó Rulli durante la promoción de “El Dragón”