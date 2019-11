‘Zorro Zupe’ utilizó su perfil oficial de Instagram para deslindarse de una información que estuvo circulando por redes sociales: Edison Flores habría sido infiel a Ana Siucho. Todo esto se dio en medio del sonado ‘ampay’ de Pedro Gallese, a quien se le vio saliendo de un hotel junto a la hija del alcalde de La Perla.

A pocos días del matrimonio entre el popular ‘Orejitas’ y su prometida, una cuenta- aparentemente de Ricardo Zúñiga- había publicado un post de lo que se vería este último viernes a través del programa “Válgame”.

“¡Escándalo! Este viernes... ¡Ampay orejitas!Válgame”, escribió el supuesto amigo de Tilsa Lozano en la cuenta de Facebook, dando a entender que se trataría del futbolista Edison Flores, quien está próximo en llevarla a altar a Ana Siucho.

El ‘Zorro Zupe’ dedicó un tiempo en el programa “Válgame” para marcar distancia de esa publicación y anunciar que él no tiene ningún ‘ampay’ del seleccionado.

“Desde ayer está circulando una información sobre un ‘ampay’ del ‘Oreja’ Flores, pero ese Facebook no lo manejo. Me desligo completamente de esa cuenta", se le oye decir a el ‘Zorro Zupe’.

Con ese anuncio, el presentador del programa de Latina marcó su distancia de cualquier cuenta falsa de redes sociales que intenten alarmar a la gente con algún fake news (noticia falsa).

Aunque el post no mencionó el nombre del seleccionado nacional, sus seguidores se mostraron preocupados porque se trate de ‘Oreja’ Flores, quien siempre ha mostrado una conducta intachable en lo que va de su carrera profesional.

“Orejitas, tu no por favor...Soy tu fans, no destroces de esa manera mi corazón”, “Si sale un ampay de orejitas no volveré a creer en el amor”, “No orejitas, tú no”, “Orejitas no creo, si es un pan de Dios” y “Lo dudo de orejitas, es un chico tranquilo, muy diferente a los demás, pero bueno, ojalá no salga ni un ampay”; se manifestaron algunos usuarios de redes sociales.