Cantautor nacional Kenneth debuta como solista con su primer single “05:45 AM”

El ex integrante de la recordada agrupación asiático-latina Akinee, el cantautor nacional Kenneth, presentó oficialmente su primera canción como solista titulada “05:45 AM”, cuyo video ya se encuentra disponible en su canal oficial de YouTube.

El videoclip retrata cómo a través del descubrimiento y conocimiento de un lugar nuevo, el protagonista se conecta con una chica simbólica que representa la pureza, la naturaleza, la magia, y hasta cierto punto un reflejo de sí mismo.

El video fue grabado a fines de marzo de este año en el Santuario Bosque de Pómac, Playa Pimentel,Monsefú y las Ruinas de Zaña en Chiclayo, Lambayeque, y fue estrenado en concierto que realizó Kenneth el viernes pasado en el Centro Cultural Peruano Japonés.

Kenneth se lanza como solista

“Cada viaje que he hecho ha tenido en mí un impacto particular. Escribí 05:45 AM inmediatamente luego del primer viaje que hice solo y sin ningún plan hacia Chiclayo en el 2014. Antes de este viaje, pasé por momentos muy difíciles, lo que me llevaron a un cambio de etapa y convirtieron este viaje en un redescubrimiento, en un renacimiento. Cuando llegó el momento de regresar, al ver el reloj era las 05:45 AM. Todos los sentimientos que tenía en ese momento fueron plasmados en una canción que retrata a la ciudad como si fuese una persona a la que le canto un tema romántico y así es como nace este tema. La elegí como mi canción de lanzamiento, pues al igual que la vez en la que la escribí, esta etapa es como un renacimiento para mí”, afirmó Kenneth sobre su primer single como solista.

El video fue dirigido por Melissa Vergara y el concepto original fue realizado por el propio Kenneth junto a Aki Hirakawa, Melissa Vergara y NarumiOgusuku. La actriz que participa en el videoclip es Akemi Matsumura y la producción fue gracias al auspicio de la Cooperativa Ábaco. La canción ya se encuentra disponible también en Spotify, Apple Music, Google Play, Amazon Music, Deezer, Napster y más plataformas musicales digitales.