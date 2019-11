Un nuevo secreto sobre la vida amorosa del rey Juan Carlos de España ha sido revelado. Se trataría de su vínculo con Gladys Zender, miss Universo 1957 de nacionalidad peruana.

Ambos se conocieron en 1958 durante una visita del entonces príncipe a Lima. La reina de belleza fue elegida como su acompañante oficial en una cena que se realizó en su honor. Sin embargo, la relación no prosperó debido al régimen de Francisco Franco, quien era gobernante del país europeo.

La historia ha sido publicada en el libro de memorias “Se levanta la sesión, ¿quién manda de verdad?” del expresidente del Congreso Español, José Bono, quien fue íntimo amigo del rey Juan Carlos.

Durante su estadía en la capital peruana, el personaje real y la peruana tuvieron buena química. En el viaje de regreso a España, Juan Carlos le escribió muchas cartas a Gladys Zender y en una escala que hizo en Panamá se las entregó a un compañero para que se las hiciera llegar a la miss Universo a través de la embajada española.

Sin embargo, el cónsul decidió mandárselas a Francisco Franco. La reina de belleza jamás llegó a saber de la existencia de aquellos textos.

"Una vez que regresé a España, fui a saludar a Franco, y el general me dijo: ‘Alteza, hay que mejorar en ortografía, he visto muchas faltas en sus escritos’. Cuando me intenté justificar, Franco me respondió que no era una falta aislada, sino muchas, recordándome las ofensas al diccionario que se contenían en las cartas que dirigí a la peruana. Pasé vergüenza, y no he perdonado que el cónsul de España hiciera llegar aquellas cartas a Franco”, contó Juan Carlos.

Rey Juan Carlos y Francisco Franco

Cuatro años después de este incidente, el rey Juan Carlos se casó con la princesa Sofía de Grecia, con quien tiene una relación hasta la actualidad.

Sin embargo, los antiguos amigos se han vuelto a cruzar en otros viajes que el personaje real ha hecho en Perú. “La última vez que lo vi fue en 2008, durante la cumbre América Latina, el Caribe y la Unión Europea, cuando mi marido ya era alcalde de San Isidro”, dijo Gladys Zender en 2014 en entrevista con el programa “El Faro de Vigo”.

La miss Universo 1957 está casada con Antonio Meier y es madre del reconocido actor peruano Christian Meier.