La actriz cómica Susy Díaz se animó a hablar del escándalo que envuelve al arquero Pedro Gallese con su esposa Claudia Díaz, a quien le dejó un mensaje.

La figura de Chollywood lamentó lo que está viviendo la esposa de Pedro Gallese. “Me da pena la situación que está viviendo porque se rompe una familia y los hijos son los más afectados”, dijo.

La mamá de Florcita Polo indicó que Claudia Díaz tiene que pensar bien las cosas si pretende perdonarlo, porque corre el riesgo de que el arquero de Alianza Lima vuelva a traicionarla. “Pero es ella la que tiene que pensar qué decisión debe tomar, recordemos que aquella vez que salió el escándalo del supuesto hijo (de Rayza Zegarra), ella lo perdonó. En mi caso, yo he perdonado varias infidelidades, y cuando perdonas una vez te vuelven a engañar porque saben que vas a volver a perdonar”, declaró.

Susy Díaz, quien este domingo participará en “Mi mamá cocina mejor que la tuya” junto a su Néstor Villanueva y Florcita Polo, aseveró que en algunas veces las mujeres también engañan porque siguen los hombres les enseñan.

“Si se da amor, se recibe amor; si se da cachos, se recibe cachos. No hagan cosas de las que luego te puedas arrepentir, respeten a sus parejas. Justo para estas fechas, que ya estamos entrando a la Navidad, donde se debería pasar con la familia, salen ampayados, los hombres no piensan, por eso hay mujeres infieles porque los hombres nos enseñan a engañar”.

Díaz también habló de su situación amorosa, luego que revelara el fin de su relación con el empresario Walter Obregón. “Mi corazón está tranquilo, no estoy desesperada en conseguir una pareja. Si llega alguien a mi vida tiene que ser de mi edad, estar con alguien menor es complicado porque una envejece primero y luego él se va con los amigos, y te terminan metiendo a un asilo, eso sí me preocupa mucho. Quiero un hombre que me respete y que me sea fiel”, dijo la exvedette que termina el año siendo imagen de dos grandes empresas.

Susy Díaz habla de Lucía de la Cruz

La excongresista dijo que no entiende por qué Lucia de la Cruz renunció a postular al Congreso. “No hubiera renunciado, ya tenía un partido político que la estaba respaldando, hasta ya tenía su número, no entiendo sus razones de dar un paso al costado”.

Susy Díaz recordó lo que ella tuvo que pasar para llegar al Parlamento. “No es fácil llegar al Congreso, gracias a Dios sin gastar un sol llegué, a pesar de las críticas en su momento, y terminé demostrando que una artista también puede hacer un buen trabajo: presenté 120 proyectos y 34 fueron aprobados”, expresó la actriz cómica que no descarta regresar a la televisión el 2020, solo si le pagan bien.