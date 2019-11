Carlos Galdós no fue ajeno al escándalo de Pedro Gallese que se originó en el programa de Magaly Medina. El locutor respaldó a la conductora y lanzó duros calificativos contra el deportista peruano.

En las polémicas imágenes, el portero de Alianza Lima es captado saliendo junto a una mujer que no es su esposa Claudia Díaz, lo que causó que ella anunciara el fin de su matrimonio a través de Instagram.

Para Carlos Galdós, todo sería responsabilidad de Pedro Gallese porque decidió serle infiel a su esposa. Además, llamó al arquero de la selección peruana ‘tonto’ e ‘idiota’ por dejarse captar por las cámaras de “Magaly TV, la firme”

Pedro Gallese y Claudia Díaz. (Foto: captura)

“A mí me apena profundamente que este chico haya sido tan tonto, no ha medido las consecuencias... Dicen ‘Magaly destruyó el hogar’. No. Este ‘pata’ decidió hacer esto y encima es tonto, que se vaya a un lugar más caleta. Se hubiera ido a un ‘telo’ en Huacho, se va a uno en San Miguel. Un poco más y sale con reflectores en la cabeza ¿O no tiene sangre en la cara o es idiota?”, expresó indignado durante su programa en Radio Capital.

Acusó a Pedro Gallese de ser el único culpable de su separación con Claudia Díaz. “El daño se lo ha hecho él, el programa de Magaly no le ha hecho daño. Si él ya tomó la decisión de ser infiel... que se atenga a las consecuencias", señaló efusivo.

Reiteró en defender a Magaly Medina. La conductora también fue atacada en las redes con duros calificativos al difundir el ‘ampay’.

"No es que lo lleven de la manito, ni nada. Yo lo creo es que necesitamos entender todos que nosotros somos responsables de todo lo que nos ocurre, lo bueno y lo malo. La responsabilidad está adentro, no afuera. ‘Magaly es mala’. No. Él es el responsable”, agregó.