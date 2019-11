Ozuna y Bad Bunny son los más populares exponentes de la música urbana y muchos de sus fans quisieran una colaboración entre los dos exponentes, sin embargo, esto no podrá ser posible debido a una pelea que existe entre ambos.

El popular ‘Negrito de ojos claros’ reveló en exclusiva el distanciamiento que existe con el ‘Conejo malo’. Esta confidencia provocó gran asombro entre su fanaticada debido a que no era de conocimiento público.

Pelea entre Ozuna y Bad Bunny

La rencilla entre Ozuna y Bad Bunny se remonta al pasado, cuando el intérprete de “Criminal” pidió realizar una colaboración con el trapero, cuando ambos no eran tan conocidos a nivel mundial.

Según Telemundo, el reggaetonero confesó que cuando se contactaron para trabajar juntos existió una serie de “malos entendidos” los cuales provocaron un alejamiento entre ambos.

“Entre nosotros hubo muchos malentendidos. Respeto su música y, como te dije, en algún momento hubo un malentendido por falta de conocimiento e ignorancia de mi parte. Le pido disculpa”, declaró Ozuna.

Asimismo, el ‘Negrito de ojos claros’ pidió disculpas a Bad Bunny y mostró su deseo de aclarar el tema.

“Me gustaría sentarme a hablar con él, no para grabar juntos, sino para expresarle mis disculpas como hombre. Algún día me gustaría colaborar con él no solo en la música, sino en películas. Todo ha sido malentendido por ignorancia”, indicó.

Finalmente, Ozuna reconoció que ha cambiado su forma de pensar. “Quedamos con un pequeño mal sabor en un momento, pero he crecido y he madurado y me encantaría hablar con él”, dijo el cantante con respecto a Bad Bunny.