Sandra Muente defiende a Melissa Klug de Samahara Lobatón: “Se va a arrepentir”

Las declaraciones de Samahara Lobatón contra su mamá Melissa Klug no han sentado nada bien a muchas personas, una de estas personas es la cantante Sandra Muente, quien salió en defensa de la ‘Blanca de Chucuito’ asegurando que la exchica reality se arrepentirá de los ataques contra su progenitora.

En declaraciones concedidas al diario “Ojo”, Sandra Muente fue consultada por las palabras de Samahara Lobatón quien aseguró estar cansada que Melissa Klug haga público todos sus problemas con Jefferson Farfán y, sorpresivamente, salió en defensa del jugador de fútbol, para quien expresó gratitud asegurando que en su momento fue su figura paterna.

Melissa Klug junto a sus hijas

Ante esto, Sandra Muente aseguró que lo que hizo Samahara Lobatón contra Melissa Klug no estuvo nada bien y que en el futuro se “arrepentirá” de sus palabras:

“No conozco a la hija de Melissa, pero le recomiendo no exponer sus problemas personales en las redes (sociales), porque eso quedará como una fea huella. La gente recordará en un momento que ellas se dañaron como familia” comenzó Sandra Muente.

Sin embargo, la cantante siguió con su crítica hacia Samahara Lobatón: “... Cuando eres chibolo haces cosas por voluble y no tienes criterio de lo que estás publicando, haces de tu vida un escándalo. No puede pelearse con su mamá públicamente; luego Samahara se va a terminar arrepintiendo de las actitudes que está teniendo contra su mamá, pero el roche no se lo va a quitar nadie”.

Sandra Muente

¿Qué dijo Samahara Lobatón?

En un sorpresivo post publicado en su cuenta de Instagram, Samahara Lobatón escribió un largo texto donde criticaba la actitud de su madre Melissa Klug por exponer su vida de forma pública, sobre todo, sus pleitos con el padre de sus hijos, el futbolista Jefferson Farfán.

“¡Ya han pasado 4 años de estas cosas y ya es demasiado para nosotros! Mis hermanos van al colegio y nosotras a la universidad. Yo hablo por mí, porque estoy cansada de los ataques y sus mentiras (mamá), lo reitero no comparto los ataques que ella hace, doy mi opinión porque son demasiados ataques y las peleas se resuelven en 4 paredes y creo que ya está de más seguir ventilando toda su vida privada”.