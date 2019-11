La periodista deportiva Alexandra Hörler se pronunció tras la desubicada frase que dijo Gonzálo Núñez durante una emisión del programa de deportes que conducen en Exitosa. Al respecto, la comunicadora comentó que la situación había sido superada y que se trataba de una frase desafortunada.

Ambos habían tenido una severa discusión tras una prejuiciosa frase que soltó el experimentado comentarista de deportes, y por tal motivo, su compañero minimizó lo suscitado. “Fue una tontería, lo tomo como una frase desafortunada de Gonzalo, no lo pensó bien”, sostuvo la locutora en una declaración extraída del diario Ojo.

No obstante, Alexandra Hörler mantuvo dicha posición desde un principio y aseguró que no es necesario que alguien sepa jugar fútbol para hacer el mencionado análisis que hizo el exconductor de “Fútbol en América”.

“Creo que es absurdo decirle a alguien que se ha dedicado por años a esta carrera que no puede opinar de fútbol por no jugar”, añadió la periodista.

¿Qué sucedió entre Alexandra Hörler y Gonzalo Núñez?

El pasado martes los locutores del programa deportivo de Exitosa Deportes , protagonizaron una fuerte discusión durante la transmisión en vivo del programa.

Ambos hablaban sobre la confirmación de la continuidad del director técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea. Sin embargo, la discusión se salió de control cuando la exfigura de América televisión intentó minimizar los comentarios de su colega.

“Como nunca jugaste al fútbol, no sabes lo que es jugar bien”, fue la frase del locutor deportivo que generó la indignación de la periodista. Su respuesta no tardó en llegar.

“Yo no soy profesional de fútbol, pero sí sé jugar. Pero tampoco me puedes desacreditar por no haber jugado fútbol. Yo no veo acá que alguno de sea futbolista profesional”, expresó Hörler. Sin embargo, Gonzalo Núñez trató de defender su postura, volviendo a arremeter contra su colega.