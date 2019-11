Dina Paucar lanza una ácida crítica contra los imitadores de Yo Soy

Cada vez aumenta la brecha entre los imitadores y los artistas originales. Luego de que la hija de Carmencita Lara, Carmen del Rosario Lara Capristán, se quejara por la imitación a su madre de Roxana Alva, la cantante Dina Paucar se enfiló en la misma posición.

En una conversación con la prensa, la ‘Diosa del amor’ aseguró que le parece “injusto” que los participantes del programa “Yo Soy” se presenten en diversos locales y “se la lleven fácil” solo con su pista.

“Lo que pasa es que a nosotros, los artistas, para promocionarnos, para crecer y sonar en las radios, tenemos que hacer malabares, invertimos, nos cuesta muchísimo (…) Y no puede ser que alguien venga alguien, se peine, se maquille como tú y salga con toda la ayuda que le dan y te hacen la competencia. A mí tampoco no me parece justo”, expresó la intérprete de “Que lindo son tus ojos”.

“Yo también estoy en contra de eso, de gente que lucra con el talento de otro al que tanto le ha costado ganarse un espacio, sin imitar a nadie. Nosotros cobramos más porque tenemos un staff de trabajadores, debemos pagar pasajes para transportarnos, tenemos un abogado, un contador, una oficina, publicidad y ellos (los imitadores) van con su pista y cantan y cobran un sencillo. Me van a decir envidiosa, me van a criticar, pero tampoco estoy de acuerdo”, agregó.

Dina Páucar manifestó que el espacio que es producido por “Rayo la botella” debería dar más cabida a los cantantes originales. “Qué pena que este programa tan grande pueda, de repente, apoyar este tipo de cosas y no le da la oportunidad al artista verdadero, que si lucha por tener un espacio en los medios”, señaló.

La artista, que años atrás fue jurado del reality “Perú tiene talento” que también se emitía por Latina, contó lo que sucedió con su imitadora de “Yo Soy”. “Incluso ya salió una ‘Dina Páucar’ al costado de la verdadera Dina haciendo eventos gratis”.

Por otro lado, Dina Paucar respaldó a quienes cuestionan a los imitadores. “Y respaldo completamente a la hija de Carmencita Lara y a todos los que puedan salir a reclamar“, dijo.