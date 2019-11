Celia Lora expone sexy traje de “Wonder Woman” en mansión Playboy

Celia Lora no deja de impactar las redes sociales con cada publicación en Instagram que expone no solo sus atributos físicos, sino también con sensuales publicaciones que dejan poco a la imaginación a sus fans. Esta vez, la hija del rockero Alex Lora causó conmoción al posar vestida de “Wonder Woman” en, nada menos, que la Mansión Playboy.

En una de sus más recientes publicaciones en Instagram, Celia Lora recordó uno de sus momentos más alocados, su última visita a la mansión Playboy para la fiesta de Halloween.

PUEDES VER: Celia Lora expone zona íntima con sensual foto que reta la censura

Celia Lora engríe a sus fans con sexys fotos en Instagram

Celia Lora estuvo en la lujosa residencia ubicada en Los Ángeles, California, donde lució un sexy y escotado traje de “Wonder Woman”, el cual no hacía sino destacar más de lo debido su belleza física.

La imagen publicada en Instagram muestra a Celia Lora en los exteriores de la mansión Playboy, risueña como suele posar en sus fotos, mirando de frente a la cámara; detrás de la modelo se puede ver el frontis de la lujosa residencia adornada con un juego de luces temático, así como una puesta en esa escena circense.

Publicación de Celia Lora en Instagram

En su escueto mensaje, Celia Lora escribió: “#tbt a uno de los mejores días de mi vida #halloween en la #playboymansion #losangeles #playmate #playboy #california”.

De inmediato, la publicación de Celia Lora en Instagram no ha pasado desapercibida para ninguno de sus fans, quienes no han perdido tiempo para reaccionar a esta sexy foto, la cual está a puntos de llegar a los 49 mil me gusta.

Celia Lora es la hija de Alex Lora

Sin embargo, y como ya es costumbre en las últimas publicaciones de Celia Lora en la mencionada red social, no se encuentra activada la opción de escribir comentarios. Aún se desconoce si esto es decisión de la propia modelo o, por el contrario, una censura de parte de la propia Instagram con sus políticas de restricción.