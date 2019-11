Cathy Saénz: “Magaly Medina es una grande y no sigo a Rodrigo González”

La exproductora Cathy Saénz reveló sus opiniones sobre la periodista Magaly Medina y su trabajo en el programa “Magaly TV la Firme”, donde pone al descubierto las infidelidades más polémicas de conocidos personajes del espectáculo y el deporte nacional.

Durante una entrevista para un medio local, Cathy Saénz aseguró que la popular 'Urraca' "es una grande" y halagó su trayectoria profesional. "Es la mejor periodista de espectáculos que tiene el Perú y eso no se lo quita nadie", señaló.

PUEDES VER: Cathy Sáenz responde a Magaly Medina por arremeter contra programas de espectáculos

“Nosotros (Mujeres al mando) no somos un programa periodístico, el de ella sí. Hay toda una chamba detrás. No tenemos por donde ‘acribillar’ a alguien, no damos opiniones sólidas. Si alguien tiene que hacer esas opiniones, es Magaly”, agregó la ‘Mamacha’.

Cathy Sáenz defiende a Jazmín Pinedo y Karen Schwarz

Por otro lado, al ser consultada sobre las críticas de Rodrigo González, Cathy Saénz se mostró despreocupada y afirmó que no sabe lo que la exfigura de Latina opina de ella. “Si escuchara sus críticas y las viera, te podría contestar. No sigo a Rodrigo, no lo veo. Si lo hace en redes sociales, yo no me entero. Actualmente tengo cero contacto con él, no me preocupa. Lo que diga me tiene sin cuidado”, dijo Saénz en conversaciones con el diario Trome.

Rodrigo González y Cathy Sáenz

Además, la exproductora se animó a compartir sus opiniones acerca del reality “Esto es guerra”, donde trabajó hace algunos años. “'Esto es guerra’ es un ejemplo de un programa que ha perdurado y es un ejemplo de programa de calidad. Lo perfecto que es el programa es admirable, como productora. A mí me encanta y me sorprende. Es un buen programa, han encontrado la fórmula. Tienen para rato”, comentó Cathy Saénz.