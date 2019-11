En setiembre pasado, España entera se remeció luego que una de las participantes del polémico reality “Gran Hermano”, Carlota Prado, revelara que fue abusada sexualmente por su entonces pareja José María López. Hoy se abre un nuevo capítulo a esta historia tras filtrarse un video en el que se ve a la joven siendo obligada por la producción del programa a ver las imágenes de su ultraje.

En dicho mes, Carlota Prado brindó una entrevista al diario español “El Confidencial” en la que reveló este terrible momento de su vida mientras era participante de “Gran Hermano”, el cual dató en noviembre de 2017.

La exparticipante de “Gran Hermano” confesó que solo recién tuvo el valor para contar su experiencia, revelando que sucedió mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Sin embargo, casi tres meses después de esta penosa revelación, “El Confidencial” vuelve a publicar nuevo material que ahonda en el drama vivido por Carlota Prado en “Gran Hermano”. Y es que este diario publicó un video de un poco más de un minuto de duración en el que se muestra a la española siendo obligada a ver las imágenes del abuso sexual que sufrió a manos de José María López.

El video publicado por “El Confidencial” no muestra las imágenes del abuso, pero sí la reacción de Carlota Prado, quien se luce terriblemente afectada por lo que ve; pide a la producción detener las imágenes, pero estos hacen oídos sordos. En un momento determinado, la mujer de entonces 24 años pide que le alcancen un poco de agua porque se sentía muy alterada.

Carlota Prado está espantada por lo que ve y ruega que detengan el video: “Por favor, para ya ‘Súper’, por favor... Que sigue el puto audio, ‘Súper, quítalo”, se le escuchar decir entre sollozos.

Más alterada tras recordar el momento del ultraje, Carlota Prado se pone nervioso, alterada, camina de un lado hacia el otro: “... Por favor, traedme algo que me relaje, de verdad, tengo el corazón a mil. A mil...”

En eso, mientras Carlota Prado sigue rogando “por favor”, se escucha la voz de un hombre de la producción de “Gran Hermano” que le aconseja no contar a nadie sobre la violación, apelando a su propio bienestar.

“Carlota... Este tema, por José María y por ti, por el bien de ambos, no debe salir de aquí”, confundida, pero aparentemente resignada se escucha a Prado aceptar esta condición: “Está bien... no, no, ábreme por favor, lo he entendido... ‘Súper’ déjame salir, por favor”, el sujeto le dice que espere, y esta refuta molesta: “Pero, que espere a qué ¿Qué tengo que esperar?”

Y es que “El Confidencial” apunta a que este hecho habría sucedido en las propias narices de la producción de “Gran Hermano”, quienes dejaron que la violación pasara sin más, para luego mostrar las imágenes a Carlota Prado.

En su entrevista al mencionado diario, Carlota Prado aseguró que habría preferido no ver dichas imágenes: “Tendría que haber estado una persona a mi lado, un psicólogo o alguien que me ayudara a enfrentarme a esas imágenes tan duras. Jamás me preguntaron si yo quería ver eso... si me llegan a preguntar, hubiera dicho que no”.

Gran Hermano: El testimonio de Carlota Prado

Cuando Carlota Prado contó su historia a “El Confidencial”, confesó que no estaba en sus cinco sentidos:

“Tengo lagunas mentales de aquella noche. Las imágenes en las que me encuentro en el salón, que he subido a mi cuenta de Instagram, no las recuerdo... Se ve un forcejeo porque evidentemente no me gusta que me metan mano. Lo que está pasando en ese momento ya es suficiente como para tomar cartas en el asunto, algo que ‘Gran Hermano’ no hizo”, comentó Carlos Prado a “El Confidencial”.

Y agregó respecto a la actitud de la producción de “Gran Hermano”: “No llego a explicarme cómo el programa lo permitió. Esto pasa a la una y media de la mañana y nadie irrumpió. Cada habitación de la casa tenía trampillas por las que el equipo del programa podía entrar de urgencia... Hasta donde yo sé, lo que hizo el programa se llama omisión de socorro”.

La respuesta de Gran Hermano tras el escándalo

Cuando el escándalo salió a la luz pública, la producción de “Gran Hermano” decidió separar a José María López.

“Puntualizamos que el único expulsado es José María. En cuanto a Carlota, siguiendo las directrices del equipo de psicólogos, se le ha aconsejado que en estos momentos permanezca fuera de la casa. La puerta está abierta para ella”.

Anunciantes abandonan a Gran Hermano

Tras conocerse el caso de violación hacia Carlota Prado y del cuestionable accionar de la producción de “Gran Hermano”, la no poca cantidad de anunciantes de este reality decidieron dar un paso al costado con el fin que sus marcas no se manchen al verse ligadas a este programa que hoy se encuentra en el ojo de la tormenta.

Un total de 20 empresas, entre las que se cuentan Nestlé, BBVA o Nissan anunciaron, de manera oficial, que retiraban su publicidad de “Gran Hermano”, programa que se transmite por la señal de Telecinco, la casa televisiva de mayor sintonía en España.