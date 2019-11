Tras el escándalo que se ha generado por el ‘ampay’ al arquero Pedro Gallese con una mujer que no es su esposa, el conductor de televisión ‘Zorro Zupe’ encendió las alarmas sobre un nuevo video comprometedor.

A través de su cuenta de Facebook, Ricardo Zúniga anunció que este viernes 29 de noviembre el programa “Válgame” dará a conocer un ampay al ‘orejitas’.

PUEDES VER Claudia Díaz toma radical medida para olvidar historia de amor con Gallese

“¡Escándalo! Este viernes... ¡Ampay orejitas! #Valgame”, escribió el amigo de Tilsa Lozano en su Facebook, dando a entender que se trataría del futbolista Edison Flores, quien está a menos de un mes de contraer matrimonio con su novia Ana Siucho.

Aunque no mencionó el nombre del seleccionado nacional, sus seguidores se mostraron preocupados porque se trate de ‘Oreja’ Flores, quien siempre ha mostrado una conducta intachable.

“Orejitas, tu no por favor...Soy tu fans, no destroces de esa manera mi corazón”, “Si sale un ampay de orejitas no volveré a creer en el amor”, “No orejitas, tú no”, “Orejitas no creo, si es un pan de Dios” y “Lo dudo de orejitas, es un chico tranquilo, muy diferente a los demás, pero bueno, ojalá no salga ni un ampay”; comentaron algunos usuarios de Facebook.