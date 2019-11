Tongo lanza su versión en cumbia del opening de Neon Genesis Evangelion

Abelardo Gutiérrez, más conocido como “Tongo”, lanzó su versión en cumbia del opening de la famosa serie anime Neon Genesis Evangelion.

En el video del popular cantante, que ya cuenta con más de 29 mil reproducciones, se escucha a “Zankoku na Tenshi no Teeze” (“A Cruel Angel’s Thesis”) en una pegajosa cumbia. Cabe destacar que aunque Tongo no canta en la canción, su agrupación hizo el cambio respectivo al género musical.

Otros famosos covers

Tongo logró convertir en cumbia peruana a clásicos como ‘In The End’, de Linkin Park; ‘Chop Suey’, de System of a Down, al igual que el éxito de Queen, ‘Bohemian Rhapsody’.

Pese a que los temas se cantan en el idioma inglés, para el intérprete ello no es un impedimento. Los fans se divierten al escuchar la pronunciación del artista.

¿Tongo se encuentra mal de salud?

La voz de 'La pituca' preocupó a sus seguidores al comunicarse con una emisora radial y asegurar que su vida estaba en riesgo debido a que padece diabetes. Allí él pidió una colecta a los peruanos y hasta ayuda al mismo presidente de la República.

Magaly Medina y Tongo tuvieron una fuerte discusión.

Sin embargo, la lamentable noticia fue opacada luego de un enlace en vivo con Magaly Medina, a quien acusó de la muerte del presentador Augusto Ferrando.

''Tongo' pidió que el juicio por tocamientos indebidos a una jovencita en contra suya sea anulado, lo que causó que fuera sacado del aire por la conductora de ATV.