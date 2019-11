Considerada la nueva voz de la cumbia peruana, la intérprete Shania Lazo se lanzó como solista el tema “22”, de la popular Tini, con un feat de Thamara Gómez.

El tema “22” es la popular canción de la argentina Tini Stoessel, composición que Shania convirtió al género de cumbia urbana; con un estilo y concepto que propuso Jesús “El Viejo” Rodríguez.

PUEDES VER: Kassandra Chanamé abandona Puro Sentimiento tras dos años

Shania Lazo presenta este trabajo después de cumplir un ciclo con su orquesta; pues ahora se lanza con una propuesta diferente en la cumbia con toques de folk peruano.

Shania Lazo y Thamara Gómez

“Muy gratificada de empezar esta nueva etapa con un concepto nuevo en el mercado gracias a la genialidad de Jesús El Viejo Rodríguez, quien ha producido también los últimos éxitos de Maricarmen Marín”, expresa la artista peruana.

Sobre el feat con Thamara Gómez, Shania señala que “Le propuse este aporte musical a Thamara porque es mi amiga. Cuando le conté que iba a empezar mi carrera solista fue la primera que me dijo cuenta conmigo, voy a apoyarte. A las dos nos gustó este tema 22; pues va con lo que pensamos en cuanto al desamor de un primer amor”.

La canción “22” estrenó videoclip oficial en su canal de Youtube y ya se encuentra en todas las plataformas musicales como Spotify.

Cabe mencionar que Tini Stoessel le grabó un video apoyando su iniciativa de versionar su popular tema a ritmo de cumbia; y mostró su deseo de escuchar pronto el tema.

Tini Stoessel canción “22”

Ya son más de las doce

Y sigo ahogando tu recuerdo

Entre más tomo más me acuerdo de los dos

De tu piel, tus besos y tu voz

Aunque tú seas el malo

Yo recuerdo lo bueno

Hoy quiero vivir mis veintidós

Y yo te prometo

No me vuelvo a enamorar

De ti, de ti, de tiHoy te tienes que olvidar

De mí, de mí, de mí

No me vuelvas a buscar

Que ya no estaré aquí

No me vuelvo a enamorar

De ti, de ti, de ti

Y te juro que yo bailaré

Borrando tu recuerdo viviré

Lágrimas de mis ojos secaré

Y yo por ningún hombre lloraré, no lloraré

Bailaré

Borrando tu recuerdo viviré

Lágrimas de mis ojos secaré

Y yo por ningún hombre lloraré

Yo ya no quiero verte

Sin ti soy más fuerte

Tú a mí me conoces

No creo en la suerte

Yo escribo el destino

Sin ti en mi camino

No vuelvo a perderme, oh

Y no dejas nada

Ni huella en la almohada

Devuelve las noches

Porque eran prestadas

Pero es que no es cierto

Que yo era feliz cuando tú me besabas

No me vuelvo a enamorar (ay, no, no, no, no, no)

De ti, de ti, de ti

Hoy te tienes que olvidar (ay, no, no, no, no, no)De mí, de mí, de mí

No me vuelvas a buscar (ay, no, no, no, no, no)

Que ya no estaré aquí

No me vuelvo a enamorar (ay, no, no, no, no, no)

De ti, de ti, de ti

Y te juro que yo bailaré

Borrando tu recuerdo viviré

Lágrimas de mis ojos secaré

Y yo por ningún hombre lloraré, no lloraré

Bailaré

Borrando tu recuerdo viviré

Lágrimas de mis ojos secaré

Y yo por ningún hombre lloraré

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-ohOh-oh-oh-oh-oh-oh-oh