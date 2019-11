Sebastián Rulli se vuelve a desnudar para cumplir promesa

Desde hace unos días, Sebastián Rulli viene alborotando a sus seguidores a través de Instagram. Resulta que el actor y su novia Angelique Boyer fueron a una playa nudista y han compartido esta nueva experiencia en redes.

El argentino no tuvo mejor idea que publicar una serie de fotos donde aparecía completamente desnudo mientras se dirigía al mar. Su atrevimiento ha generado todo tipo de reacciones, sobre todo de sus colegas como Kika Edgar, Alexis Ayala, Aislinn Derbez y Marlene Favela, quienes estallaron de risas por las imágenes.

PUEDES VER: La familia de Angelique Boyer crece y ello lo celebra en redes

Seguidoras de Sebastián Rulli le pidieron una foto de frente.

Sebastián Rulli también todo con humor los comentarios de sus seguidores, quienes se atrevieron a comentar y a sacar conclusiones sobre el miembro viril del actor.

“Si esta foto pasa el medio millón de likes, les prometo que la siguiente es la del millón. Dicen que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor, ¿será cierto? Quisiera abrazarlos a todos en este día de Acción de Gracias pero cómo ven, ahora no puedo”, escribió el novio de Angelique Boyer, mientras se tapaba con sus manos su parte íntima.

Sebastián Rulli sorprende en Instagram al posar desnudo.

Y hace menos de dos horas, el actor compartió otra instantánea donde mostró sus manos al aire. Sin embargo, una basura cubrió su parte genital. La publicación sirvió para enviar un mensaje de concientización sobre la contaminación ambiental.

“Aquí mostrando las palmas de mis manos. Y si no se ve más es por la basura. Ojalá está foto llegue al millón, pero de personas que piensen de esta manera: Lastima que la basura en las playas siga contaminando tanto, inclusive esta foto. Si no hubiera tanto plástico desparramado por todos lados, realmente está playa sería un paraíso. Este mundo sería muy diferente. Qué pena que como sociedad no nos hagamos responsables y culpemos siempre a los demás. Empecemos por nosotros”, escribió Rulli en Instagram.

Sebastián Rulli se vuelve a desnudar por cumplir promesa.

“No tiremos basura, evitemos usar tanto plástico. Limpiemos las playas, recojamos lo que podamos. Ojalá esta locura que se me ocurrió y que parece chistosa ayude a concientizar lo importante que es cuidar nuestro medio ambiente… Nuestro planeta”, concluyó.

Instagram: seguidores de Sebastian Rulli lo aplauden

Fans de Sebastián Rulli felicitaron al actor por aprovechar sus desnudos para enviar un mensaje sobre el problema de la contaminación del planeta y del daño que se le sigue haciendo .

Sebastián Rulli envió un poderoso mensaje para cuidar el planeta.

“Que llegue y pase el millón. Eso amigo, hay que hacer consciencia. Y dejar de maltratar nuestro mundo”, “Exacto, No es quitar los popotes por las tortugas. Es hacer conciencia y ser limpios por el bien de todos”, “Crack. Muy bien dicho y muy buen hecho hermano, a despertar conciencias con el mensaje”, escribieron algunos usarios en Instagram.