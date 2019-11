Rodrigo González revela que Shirley Arica tiene prohibido hablar de sus revelaciones en “El valor de la verdad”

El veto del “Valor de la verdad” de la modelo Shirley Arica continúa causando polémica tras haber sido vetado en la casa televisiva Latina, según las especulaciones, el motivo habrían sido las polémicas revelaciones de la popular ‘Chica realidad’ sobre algunos futbolistas de la selección peruana de fútbol.

Rodrigo González informó a través de sus historias de Instagram, que Shirley Arica fue nuevamente vetada, esta vez los directivos de Latina le prohibieron declarar sobre sus confesiones en el cuestionado ‘sillón rojo’.

“Hablé con Shirley Arica y me dice que no le garantizan nada, que no le garantizan que “El valor de la verdad” vaya a salir, que por el momento no hay noticias. Le han prohibido hablar, que no puede declarar, que no puede decir nada a nadie", comentó ‘Peluchín’.

La exfigura de Latina se comunicó con la modelo para conversar sobre su participación en el programa que conduce Beto Ortiz, pero Shirley Arica no pudo darle ningún detalle pues pondría en riesgo el pago de su premio por haber participado en “El valor de la verdad”.

Latina sobre Shirley Arica y "El valor de la verdad"

“Si ella se presentaba en cualquier otro lado, no cobraba su premio. Le han dicho que no le pagan, que no puede declarar y que no puede hacer nada en ningún otro lugar porque sino se olvida (del premio). Ahora ya sabemos que ganó, ¿no? Entonces todas esas verdades que se quieren tapar van a seguir ocultas”, acotó el exconductor.

Cabe señalar que la emisión de “El valor de la verdad” de Shirley Arica estaba programada para el pasado sábado 23 de noviembre. A pesar de las constantes confirmaciones de Beto Ortiz, el programa nunca salió al aire y en su lugar, decidieron transmitir la participación de la conductora de “Válgame” Janet Barboza.