Pareja de Pedro Loli responde críticas de Rodrigo González sobre presunta infidelidad

El exconductor de televisión Rodrigo González quedó totalmente indignado al hacerse pública la supuesta infidelidad que el cantante Pedro Loli habría cometido con varias mujeres, quienes narraron para el programa “Magaly TV la Firme”, cómo eran sus encuentros con el cumbiambero mientras mantenía una relación sentimental con su pareja Fiorella Méndez.

La madre del pequeño hijo de Pedro Loli, quiso agradecer la solidaridad que le mostró el popular ‘Peluchín’ al emitir su opinión sobre la difícil situación que está atravesando tras dar a luz recientemente a su bebé. Fiorella Méndez respondió con una imagen de corazón a las historias de Instagram de Rodrigo González.

“Esto ya no tiene nombre, Pedro Loli, porque hay que tener jeta para hacer lo que tú haces, porque bueno los seres humanos cometemos errores, la carne es débil, uno toma la decisión de romper límites o no, uno decide ser infiel o no, pero acabas de ser papá”, fue el mensaje que compartió el exconductor en su red social.

Además, ‘Peluchín’ lanzó un mensaje de advertencia para Pedro Loli y le recomendó que tenga cuidado en las decisiones que toma en su vida personal, “La persona que ama de verdad no permite que una persona que acaba de dar a luz a su hijo pase por lo que tú la estas sometiendo. Eso trae un karmaza que deberás asumir, me imagino, ya tú ve con tu almohada”, acotó.

La escueta respuesta de Fiorella Méndez fue mostrada por Rodrigo González en una nueva historia de Instagram, donde tuvo palabras de agradecimiento para la joven madre, “Me envió un corazoncito en la historia que hablé de ella, no quiso decir más, quiso ahondar más... ella me envió un corazón y me imagino que con eso ya me quiso decir todo”, contó la ex figura de Latina.