Pedro Loli continúa en el ojo de la tormenta tras ser acusado por tres jovencitas de haberle sido infiel a su pareja Fiorella Méndez con ellas.

Luego de salir a luz las polémicas imágenes del cantante de cumbia con una de las jóvenes, una lluvia de críticas lo atacaron en las redes sociales.

Sin embargo, el también cumbiambero John Kelvin opina que Loli merece una nueva oportunidad. Incluso, cuestionó la inteligencia de la madre de los hijos del ganador de “El dúo perfecto”

John Kelvin

“Depende de lo que ella quiera para su familia. Si la quiere conservar y es una mujer inteligente, debería darle una oportunidad, todo depende de ella. En mi caso, yo sí he perdonado infidelidades”, expresó a El Popular.

Además, recordó que él también fue protagonista de escándalos amorosos. “En mi caso, yo me considero una persona sincera, no me gusta vivir de fantasías, si ya no hay amor tienes que decirle a tu pareja y terminar en los mejores términos, pero mientras sigas con tu relación, respétala y no hagas lo que no quieres que te hagan”, expresó el cantante.

John Kelvin

Joven de 19 años asegura ser la ‘amante’ de Loli

A través del programa de Magaly Medina, la joven de nombre Jamileth Resurección, de 19 años, confesó que mantuvo encuentros con el cantante antes de que él se encontrara con su pareja y productora de “La banda del Chino", Fiorella Méndez.

“Salíamos de vez en cuando, no sabría decirte qué relación teníamos, éramos como amigos con derechos”, contó para “Magaly TV, la firme”

“Es recontra enamorador, florero, me gustó sus encantos, cómo me cantaba sus canciones románticas... Nos veíamos en la noche hasta la 1a.m. que él tenía que ir a recoger a su pareja”, sostuvo entre risas.