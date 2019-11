Rodrigo González sobre Claudia Díaz: “Ha demostrado tener menos paciencia que la esposa de Cueva”

Luego que la esposa de Pedro Gallese, Claudia Díaz, anunciara el fin de su matrimonio por la infidelidad cometida por el arquero de la selección peruana, varias personas han lamentado lo sucedido y felicitado su accionar.

Uno de ellos ha sido la exfigura de Latina, Rodrigo González, quien pese a no estar en la TV nacional, comentó sobre lo ocurrido a través de sus cuenta de Instagram.

“'Okay, con lo que he visto me basta, se acabó, se terminó y no tengo nada más que hablar porque tengo dos hijos a los que tengo que cuidar’ ¡Mujerón! ‘Y si quieren hablar de algo, háblenlo con él que es el personaje público’”, recordó el mensaje que dejó Claudia Díaz tras enterarse del ‘ampay’.

"Te aplaudo pero de pie Claudia, de verdad que te aplaudo de pie, eso es lo que tiene que hacer una verdadera mujer”, expresó el exconductor de televisión.

También aseguró que la aún esposa de Pedro Gallese, "ha demostrado tener menos paciencia que la esposa de Cueva”, ya que recordemos que Shirley Arica confesó haber tenido un affeire con el futbolista y, que además, le había prometido que se separaría de su esposa. A pesar de ello, la pareja sigue junta.

Pedro Gallese en ‘Magaly Tv: La Firme’

Como se recuerda, la noche del último jueves 28 de noviembre se reveló que Pedro Gallese le habría sido infiel a su esposa Claudia Díaz. En el video que presentó se ve al arquero de la selección peruana saliendo de un hotel tras un encuentro con una mujer. Luego ambos se van juntos.