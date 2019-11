Todo parecía indicar que, en lo referente a escándalos en la farándula peruana, nada podía superar el término de la relación por supuesta infidelidad de Christian Domínguez a Isabel Acevedo, pero en menos de 3 días las supuestas traiciones de Pedro Loli y Pedro Gallese a sus respectivas parejas han sorprendido a todos, remeciendo por completo al espectáculo local.

Y es que en el particular caso del cumbiambero Pedro Loli y el portero de Alianza Lima Pedro Gallese ha sido un baldazo de agua fría para todos, ya que en el caso del primero acababa de ser padre con su novia Fiorella Méndez; mientras que el guardametas blanquiazul era uno de los futbolistas más queridos por los hinchas de la Selección Peruana.

En ambos casos, estos personajes mostraban en sus redes sociales tener una familia sólida y muy unida.

Pedro Gallese captado saliendo de hotel

El más reciente, el portero Pedro Gallese, fue ampayado por las cámaras de Magaly Medina saliendo de un reconocido hotel limeño en horas de la madrugada, acompañado de una misteriosa joven cuya identidad, de momento, no ha sido revelada.

Las imágenes muestran al reportero de Magaly Medina acercarse al auto del portero de Alianza Lima cuando este se encontraba con la mujer. Al verse descubiertos, ella voltea el rostro, mientras que el futbolista tapa su cara al notar la presencia del periodista.

Al conocerse la noticia del “ampay”, la aún esposa de Pedro Gallese tomó cartas en el asunto y publicó un comunicado en sus historias de Instagram donde dejó claro que su relación con el arquero había terminado.

“… Para informar y comunicar a todas las personas que gentilmente se han comunicado conmigo para hacerme saber sobre la situación de mi aún esposo. Pues hago saber que el día hoy pongo fin a mi relación matrimonial con el señor Pedro Gallese, espero su comprensión y respeto hacia mi persona y mis hijos, ya que la figura pública es él y es el único quien podría responder ante esta situación. Gracias”.

Instagram

Durante la transmisión de su programa. Magaly Medina hizo de conocimiento público que Pedro Gallese le hizo llegar una carta notarial buscando impedir la emisión del “ampay” con una mujer saliendo de un hotel muy concurrido de Lima.

“… Yo no soy Latina, no tranzo con federaciones. No tranzo con jugadores. Pueden atentar contra mi familia, pero creo que no estoy tratando con delincuentes”.

Pedro Loli engaña a pareja con chica de 19 años

El cumbiambero Pedro Loli es una de las voces más virtuosas de la cumbia peruana de los últimos años. Su talento lo ha llevado a formar partes de las agrupaciones más importantes de este género musical.

Pocas veces se le ha visto en un escándalo mediático. Sin embargo, hace un par de días, Pedro Loli dejó de los titulares por su talento para llenar las páginas de espectáculos luego que Magaly Medina expusiera las imágenes del cantante con una joven de 19 años.

De hecho, uno de los reporteros de la popular ‘Urraca’ abordó al cumbiambero para preguntarle si conocía a Jamileth Resurrección; el excantante de la Gran Orquesta Internacional intentó ignorar la pregunta, pero cuando el periodista le describió que fue visto con ella en una gasolinera, el rostro de Pedro Loli se fue transformando mostrando su sorpresa, la típica reacción de aquél que ha sido descubierto.

En el programa de Magaly Medina, Jamileth Resurrección relató que conoció a Pedro Loli cuando este era cantante de la Gran Orquesta Internacional, se tomaron una foto y este le pidió su teléfono a la joven.

La chica de 19 años narró que salió con Pedro Loli por un año, inclusive cuando su pareja Fiorella Méndez se encontraba en estado. Asimismo, detalló que el cantante hacía todo con ella en el interior de su auto, así como revelar que el cumbiambero le decía que siempre andaba con poco dinero.

Jamileth Resurección bautizó al cantante como “Perro Loli”.

De hecho, Magaly Medina presentó el testimonio de dos mujeres más que aseguraron haber sido amantes de Pedro Loli. Ambas coinciden que el cantante usaba cuentas de redes sociales falsas y que, incluso hasta ahora, les seguía escribiendo para tener encuentros sexuales.

Christian Domínguez deja a la ‘Chabelita’ por Pamela Franco

Christian Domínguez ha sido un ‘caserito’ de las páginas de espectáculos no tanto por su carrera como cantante, sino por los constantes escándalos de infidelidad a los que se le relaciona desde hace más de 10 años.

El más reciente tuvo que ver cuándo, luego de tres años de relación, se acabó el amor entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo. El día que el cumbiambero aparecía en el set de “Válgame” para anunciar la ruptura, Magaly Medina publicaba un avance donde se veía al cantante besándose con la integrante de “Alma Bella”, Pamela Franco.

Aunque muchos hablaron que la voluptuosa cantante fue la manzana de la discordia en la relación de Christian Domínguez y la popular ‘Chabelita’, el cantante lo negó, mientras que la bailarina no ha expuesto con claridad los motivos de la ruptura.

A pesar que el cumbiambero juró y rejuró que Pamela Franco no era su pareja, que no eran amigos, tan solo compañeros de trabajo que se conocieron en el set de “Se pone bueno”, lo cierto es que pocas semanas después, Christian Domínguez confesó que se estaba “enamorando” de la cantante, hasta que se mostraron besándose en una de sus historias de Instagram en una discoteca, confirmando que ya comenzaron un nuevo romance.