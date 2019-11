El programa de Magaly Medina difundió comprometedoras imágenes de Pedro Gallese con una misteriosa mujer, pruebas suficientes para evidenciar una infidelidad por parte del arquero nacional.

Ante la difusión del video, distintos comentaristas de espectáculos vienen pronunciándose al respecto y la conductora Jazmín Pinedo no fue la excepción.

La presentadora dio su opinión en el programa “Mujeres al mando” y respaldó el comunicado de Claudia Díaz, la aún esposa del deportista peruano. “Y tiene toda la lógica, por qué ella tendría que cargar con tener que dar una entrevista o una respuesta. Él (Pedro Gallese) es el único responsable y el que tiene que salir a dar la cara es él”, expresó Pinedo.

En otro momento, la conductora de Latina expresó su preocupación por las personas que sufren casos de infidelidad. “Estamos hablando en televisión nacional sobre este caso porque es un personaje público y un seleccionado, pero deben haber mujeres y hombres en casa que pueden pasar lo mismo, sería importante que ellos sepan cómo enfrentar esta situación”, sentenció.

Por otro lado, Ethel Pozo también aprovechó su espacio en América TV para mostrar su claro desacuerdo por la infidelidad de Gallese. “Lamentable. Como mujer me siento indignada porque me pongo en la posición de la esposa. Indignada aunque no conozca a la persona porque hay una familia de por medio y hay este ampay terrible”, dijo.

Pedro Gallese y las imágenes que pusieron fin a su matrimonio

El programa “Magaly TV, la firme” publicó un video en que se puso en evidencia una infidelidad por parte de Pedro Gallese, arquero de la selección peruana.

Ante la difusión del comprometedor video, Claudia Díaz anunció el fin de su matrimonio con el deportista, padre de sus dos hijos.