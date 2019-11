Ethel Pozo no pudo más con la indignación y se pronunció acerca del revuelo que viene causando el nuevo caso de infidelidad que involucra al seleccionado peruano Pedro Gallese, quien fue grabado saliendo de un conocido hotel de San Miguel con una joven mujer, quien no es su esposa Claudia Díaz.

Durante la última emisión del programa “El show después del show”, la conductora Ethel Pozo debatió con sus compañeros Renzo Schuller y Natalia Salas sobre la infidelidad del arquero peruano. “El país amanece con esto que es lamentable, yo como mujer me siento indignada porque me pongo en la posición natural de la esposa y viene pasando esto, viene desde Christian Domínguez y Gallese y luego Loli, seguramente usted en casa se siente igual”, afirmó en el espacio de América TV.

“Indignada aunque no conozca a la persona, porque hay una familia de por medio y hay este ‘ampay’ terrible”, agregó Ethel Pozo bastante afectada. Además, se animó a darle algunos consejos al futbolista. “Nadie está libre de pecado, pero si ya no amas a tu mujer no le seas desleal, no le mientas, termina la relación”, acotó.

Por su parte, Natalia Salas arremetió en contra de la mujer con la que aparece Pedro Gallese en el clip, la conductora se mostró indignada porque todos critican al arquero son darse cuenta de que la joven también tiene culpa en la infidelidad.

“Siempre se sataniza al hombre que es infiel, que es malo, pero todos sabemos que Pedro Gallese está casado. Yo como mujer también me indigno y digo ¿Qué puede llevar a una mujer a saber que la persona con la que se está yendo al hotel es el esposo de otra”, afirmó la también locutora radial.