Magaly Medina reveló que Pedro Gallese le envió una nota notarial para intentar amedrentarla y evitar que se difundan las polémicas imágenes que han causado la ruptura de su matrimonio con su aún esposa Claudia Díaz.

La conductora de “Magaly TV, la firme” destacó el talento del arquero de la selección peruana, pero lamentó su reacción contra su canal ATV.

“Es uno de los pocos jugadores de fútbol que tiene mi entera simpatía, fue un héroe en el Mundial. Me parece un tipo humilde y entregado como deportista, pero este ‘ampay’ ha destruido una familia”, expresó la periodista.

La esposa Pedro Gallese anunció su separación del portero peruano.

“Gallese, lamento que me hayas mandado una carta notarial para tratar de impedir que yo difunda las imágenes que hoy voy a difundir de todas maneras”, agregó.

“Yo no soy L atina, no tranzo con federaciones, no tranzo con jugadores, pueden atentar contra mi familia, pero creo que no estoy tratando con delincuentes”, expresó enérgica la popular ‘Urraca’.

Recalcó que el video de Pedro Gallese fue grabado en las afueras del hotel y no en un cuarto de hotel o en su casa, ello no sería causa de delito contra el arquero peruano.

Además, Magaly Medina calificó de ‘coacción’ la respuesta de Gallese y recordó cuando difundió las imágenes de la novia de su amigo y expareja Ney Guerrero siendo infiel al productor de televisión, por lo que destacó que no para ella no hay gente intocable.