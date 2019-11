Melissa Klug y su hija Samahara Lobatón protagonizaron un escándalo en las redes sociales luego de que la joven defendiera al futbolista Jefferson Farfán de los ‘ataques’ de su madre.

Todo empezó cuando a través de Instagram, la segunda de las hermanas Klug pidió a sus seguidores que dejaran de atacarla porque ella no era responsable de las declaraciones de su madre, además, reveló que ese fue uno de los motivos por el que decidió alejarse de la popular ‘Blanca de Chucuito’

Evelyn Vela, amiga cercana a la expareja de Farfán, señaló que Melissa Klug estaría atravesando un duro estado emocional por su hija. “'Meli' está triste, deprimida, llorando, pero para una madre no hay hijo malo”, contó.

Según la bailarina, la empresaria ha consentido más a Samahara, por lo que ella cree que debe estar mal influenciada.

”Samahara siempre ha sido la hija que Melissa ha engreído más, pero también es la más rebeldona. Cuando quería algo ella se lo daba y creo que fue un error permitir que ingrese a la TV con solo 16 años. El problema no lo sé, pero es increíble que se le haya ‘volteado’ a su madre", expresó en una entrevista para Trome.

Por su parte, Samahara borró la publicación de Instagram y evitó brindar mayores declaraciones sobre lo sucedido a las cámaras de Magaly Medina.

¿Qué dijo Melissa Klug?

La expareja de Jefferson Farfán publicó una carta a la opinión pública, donde aclara que no se enfrentará a su hija Samahara Lobatón.

“Lamento las últimas declaraciones. (…) Las razones que la motivan las desconozco, entiendo que por su edad haga y diga cosas de manera impulsiva, sin pensar en cómo esto puede afectar a sus hermanos y hermanas. Yo no voy a hablar mal de ninguno de mis hijos porque para una madre no hay hijo malo. Siempre estuve ahí para ella cuando me necesito y eso nunca va cambiar”, escribió Klug en Instagram.