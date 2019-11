Samahara Lobatón y sus descargos en contra de su madre Melissa Klug, es uno de los temas que ha causado gran revuelo en los últimos días. Ante esta situación, la menor de las ‘Chicas Klug’ quiso poner paños fríos a los problemas que vive su familia y se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Aléjate de lugares que no te ayudan a creer. Aléjate de personas que te generan malestar. Aléjate de pensamientos que te inmovilizan. Aléjate de situaciones que te inquietan. A veces la mejor solución es simplemente es: ALEJARSE”, fue el mensaje que Melissa Lobatón compartió en su red social.

Los seguidores de la adolescente interpretaron el texto como una indirecta para su hermana Samahara Lobatón, quien se habría alejado de su madre para irse a vivir con su actual pareja, un joven barbero de 22 años llamado Youna.

Novio de Samahara Lobatón tras escándalo con Melissa Klug: “La hipocresía es el mal de muchos”

En otro momento, Melissa Lobatón Klug decidió demostrarle todo su respaldo a su progenitora y le dedicó un emotivo mensaje, en el que demuestra que piensa distinto a su hermana, quien buscó la independización a penas cumplió la mayoría de edad.

Hija menor de Melissa Klug se pronuncia sobre polémica con su hermana mayor

“Yo aún necesito a mi madre, no importa la edad que tenga. Mi madre me ha hecho reír, me ha secado las lágrimas, me ha abrazado confortablemente. Me vio triunfar, me vio caer, me animó a mantenerme fuerte ¡Y me llevó un poco a la locura a veces! Pero mi madre es una promesa de que voy a tener una amiga para siempre. Te amo mamá”, fue la conmovedora dedicatoria de la hija menor de la ‘Blanca de Chucuito’.