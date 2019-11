Con información de El País

Óscar Jaenada es un respetado actor español recordado por sus interpretaciones en Cantinflas y como el perverso Luisito Rey, el padre de Luis Miguel, en el exitoso biopic del famoso y polémico intérprete. Definido por el mismo como “deslenguado”, el ganador de un Goya protagoniza la serie épica ‘Hernán’ (Amazon Prime Time).

La trama ocurre en el marco de conmemoración de los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México en 1519, momento en el que comenzó la conquista de la tierra azteca. “En México, Argentina, Chile, Uruguay o Perú se espera muchísimo de esta serie. Y no tengo esa sensación en España. El español no quiere saber más, se queda ya contento con lo que le contaron. Somos muy así. Y luego pagamos la excesiva confianza, hasta el punto de que políticos que están en el Congreso de los Diputados son gente inculta, gente que no serviría ni para ser presidentes de la escalera. No somos capaces de darnos cuenta de lo que estamos haciendo”, dice en entrevista con El País.

Jaenada medita sobre la posibilidad de que el éxito de esta serie le cambie la vida. “Sí, ese es uno de los miedos. Pero cuando el éxito va unido al respeto es muy distinto. Otra cosa es la fama. Cuando hacía televisión aquí en España, recuerdo ir por la calle y que algunos me señalaban de frente. Y recuerdo andar por la Quinta Avenida con Benicio del Toro en Nueva York, una vez que íbamos a una tienda de discos. Por una casualidad me di la vuelta y la ciudad estaba paralizada mirándolo. Pero él podía ir tranquilo y nadie le señalaba ni le paraba. Ahí entendí el respeto. Eso es otra cosa, no es la fama. Dentro de lo que cabe, yo me siento muy bien y muy respetado. No sufro ese acoso ni tengo ese miedo, pero sí, obviamente uno no quiere convertirse en algo tan popular”.

Con ello, el actor no pudo evitar recordar un episodio que vivió con una fanática. “Me sucedió hace muchos años, en Madrid. Una vez, cuando estaba en ‘Hospital Central’, ‘Siete vidas’ o una de esas series recuerdo coger el metro para irme a casa y entró un grupo bastante numeroso de chicas, algún chico habría también, y me sentí bastante acorralado en el metro. Recuerdo que una chica me sacó su DNI y me dijo: “¡Mira!” Y en su DNI tenía mi foto. Como queriendo decir, imagino, “te llevo a todos lados”. Ahí me hizo un blackout la cabeza y lo siguiente que recuerdo es que no había nadie a mi alrededor. Solo había cuatro personas más alejadas, mirándome. No sé qué pasó en ese intervalo de tiempo. Ese shock que me produjo verme acorralado en un vagón de metro y ese fanatismo desmesurado y absurdo me bloqueó. A partir de entonces sí que he huido mucho de eso porque no soporto esa tontería”.

Además, confirmó que en sus inicios durmió en un parque. “Dormí una noche en un banco, eso es cierto. Gasté en una sesión de fotos y se me quedó la mitad del dinero. Luego busqué un hostal para dormir un día y me gasté el resto. Y me fui a un banco en la plaza Ortega y Gasset. Así que allí pasé la noche. Al día siguiente tuve la suerte de conocer a una amiga que sigue siendo como una hermana, y fue la que me dio trabajo y casa”.