Kylie Jenner muestra su verdadero pelo después de siete años

Kylie Jenner es la empresaria más poderosa del mundo, según la revista “Forbes”. La joven de 22 años, quien gracias al reality “Keeping up with the Kardashian” se hizo conocida en el negocio del entretenimiento estadounidense, ha sabido cómo manejar su patrimonio e imagen a través de Instagram.

Recordemos que la hermana menor de Kim Kardashian irrumpió la televisión americana desde muy niña y los cambios en su cuerpo, a través del tiempo, fueron más que evidentes.

Kylie Jenner se muestra al natural en Instagram

Actualmente, Kylie Jenner tiene una figura voluptuosa y según rumores ella se sometió a varias cirugías plásticas para tener curvas, pechos y un derrier prominente como Kim. Además, algo clave que usa día tras días son sus extensiones.

Sin embargo, la empresaria ha sorprendido a sus millones de seguidores al mostrarse sin maquillaje ni accesorios. La hija de Kris Jenner apareció en un video de Instagram, grabándose frente al espejo mientras presumía su pelo al natural. Es decir, sin extensiones.

Kylie Jenner tiene el pelo corto y oscuro.

“No he tenido mi cabello real en tanto tiempo, desde que tenía 15 años”, comentó la joven, según recogió el portal Quien.

Como se sabe, durante muchos años la empresaria ha hecho uso de pelucas y todo tipo de accesorios para lucir una melena llamativa.

Tras la difusión del video, seguidores de la joven no desaprovecharon la oportunidad para destacar lo bien que se ve de esa manera. “Eres una señorita tan hermosa y, a veces, el cabello más corto es mucho más fácil de cuidar”, “Oh, por cierto, eres absolutamente impresionante”, “El cabello negro es naturalmente bueno, no lo colorees en ningún momento”, son los comentarios que se leen en Instagram.

Kylie Jenner es una de las celebridades más poderosas.

Ariana Grande muestra su verdadero pelo

Kylie Jenner no fue la única famosa que se animó a mostrar su pelo real. La cantante Ariana Grande compartió un video donde lució su melena natural.

Ariana Grande muestra su pelo natural.

Hace unos años, ella confesó que recurría a la pelucas por el uso excesivo de tintes a los que se sometió cuando grababa para “Sam & Cat de Nickelodeon”.