Con el paso de los años, Hailey Baldwin se ha convertido en una celebridad. Ella se hizo conocida tras aparecer en importantes pasarelas, pero se robó la atención completa de la prensa al casarse con Justin Bieber y, luego, mantener una supuesta pelea con Selena Gomez.

A pesar de la fama que posee la pareja del cantante canadiense, existe alguien con más peso y es su amiga Kylie Jenner.

Paparazzi empuja a Hailey Baldwin para fotografiar a Kylie Jenner

La modelo y la joven millonaria son muy unidas y prueba de ello son las numerosas fotos que los paparazzi les han sacado mientras paseaban o acudían a un evento. Es por eso que no es de sorprenderse cuando los fotógrafos se alborotan al verlas juntas, dejando en claro que tienen una favorita.

Hace poco, el youtuber Gerard Cortez colgó en su cuenta de YouTube un corto video de cómo se pone la prensa cuando captan a ambas famosas.

Hailey Baldwin se molestó con los paparazzi por empujarla.

En los menos de 10 segundos que dura el clip, se pudo observar a Hailey Baldwin y Kylie Jenner acudiendo muy elegantes a un evento de noche. No obstante, los reporteros dejaron en claro que solo querían enfocar a la hermana menor de Kim Kardashian, pues ignoraron e incluso empujaron violentamente a la pareja de Justin Bieber.

Además, en las imágenes se apreció cómo a los fotógrafos no les importó nada más que sacarle unas instantáneas a la empresaria. En medio del incidente, Hailey Baldwin lanzó unos insultos, pues los hombres de prensa estaban prácticamente botándola del lugar.

El video culmina cuando Kylie Jenner se percata que su amiga estaba siendo maltratada por los gráficos y rápidamente lanza una mirada de enojo por lo sucedido.

Kylie Jenner se molestó por el comportamiento de la prensa.

¿Quién es Hailey Baldwin?

Hailey Baldwin es una modelo de 23 años, quien desde muy pequeña se vio involucrada con las cámaras. A 9 años, apareció con su familia en el documental Livin It: Unusual Suspects y en 2009 hizo un cameo en el programa Saturday Night Live con su tío Alec Baldwin.

Hailey Baldwin es una modelo de 23 años.

En 2011 figuró como la pareja de Cody Simpson en el videoclip de la canción “On My Mind” como parte de su trabajo y un año después, en 2016, tuvo un segundo papel en un videoclip, “Love To Love You Baby” con el modelo y cantante francés Baptiste Giabiconi.

En octubre de 2015, Hailey Baldwin fue presentadora en los MTV Europe Music Awards en Milan, Italia. Tiempo después fue la encargada, junto a Gigi Hadid, de anunciar el evento en directo de Shawn Mendes en el 2016 iHeartRadio Much Music Video Awards en Toronto, Canada.