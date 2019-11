Guty Carrera negó haber sido infiel a su novia Brenda Zambrano durante una dinámica de preguntas para el canal de YouTube de la modelo mexicana.

El popular ‘Potro’ habría olvidado los escándalos por infidelidad que protagonizó en Perú con mujeres atractivas de la farándula peruana como Alejandra Baigorria y Milett Figueroa.

“¿Perdonarían una infidelidad?”, preguntaron los seguidores. A lo que Guty respondió a Brenda Zambrano: “Yo a ti no” Luego agregó: “Yo no te sido infiel, nunca he sido infiel… Yo no soy tus ex, yo soy diferente y punto"

Guty Carrera y su pareja Brenda Zambrano

Por su parte, la mexicana aseguró: “Yo a ti, puede ser... Sí, puede ser. Obviamente no, ya me fueron infiel un chingo de veces, ¿tú crees que voy a permitirlo de nuevo?”. La novia de Guty es conocida por participar en el reality ‘Acapulco Shore’ de MTV.

"Aparte, ¿por qué si estoy contigo tengo que sacarte la vuelta? ¿Te has visto? Estás completa”, justificó el modelo que viajó a México luego de sus escándalos amorosos en el país.

Entre los otros detalles de la relación de la polémica pareja, Guty aseguró que solo terminaría con Brenda Zambrano si se excede con los celos. "Todo el día me atormentas y llamas”, le reclamó.

Además, hablaron de sus familias. Por su parte, la madre del ‘Potro’ no conoce a la novia de su hijo, pero él a la madre de Brenda, sí.

Según la mexicana, su relación inició el 28 de julio cuando Guty Carrera publicó la primer imagen de ellos en Instagram.