Ariana Grande dejó atrás su icónico peinado “ponytail” para dejarse ver a través de las redes sociales luciendo su cabellera natural. La intérprete se mantuvo durante varios años ocultando sus rizos naturales, sin embargo, ahora se animó a compartir su verdadera imagen con sus seguidores de Instagram.

El clip se viralizó instantáneamente y fue compartido en la cuenta oficial del medio especializado en espectáculos Eonline Latino. En las imágenes aparece la artista de 26 años con una ‘cola de caballo’ pero esta vez sin sus características extensiones, sino mostrando su verdadero cabello con sus manos frente a un espejo.

Los cibernautas quedaron totalmente sorprendidos con la apariencia de Ariana Grande y no dudaron en expresar sus reacciones ante lo que consideraron una melena ‘poco saludable y descuidada’. Incluso, algunos fans compararon a la estrella pop con distintos artículos de cocina como plumeros, estropajos, escobas, entre otros.

“Pelo de estropajo”, “siempre lo amé pensando que ese cabello era de ella ”, “Peor que la fibra para lavar sartenes”, “yo pensé que era real, bueno está peor que el mío”, “Siempre he pensado que no nos falta belleza, si no dinero”, “ Caramba, y eso que la keratina y los aminoácidos cada día están más baratos”, fueron algunos de los comentarios que escribieron los internautas.

Foto captura Instagram Josh Liu

Por otro lado, la estilista de Josh Liu mostró en su cuenta oficial de Instagram, algunas instantáneas de Ariana Grande luciendo su cabello castaño, corto y con rizos. “Los rizos naturales se hacen fuertes con un poco de cariño”, escribió el profesional de la belleza.

Cabe señalar que según contó la misma Ariana Grande, durante su participación en la serie “Victorius”, su cabello sufrió graves daños pues lo tenía de color rojo constantemente para interpretar a “Cat” Valentine. Por este motivo se refugió en las extensiones para así ocultar sus dañados rizos.