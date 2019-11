Anahí critica las cirugías de Kim Kardashian: “¿A dónde se le va a ir todo eso, Dios mío?"

Anahí Puente, quien por el momento está un poco alejada de los escenarios y las novelas, lanzó duras críticas contra Kim Kardashian, quien es una de las celebridades más poderosas del mundo en la actualidad.

La integrante de la agrupación “RBD” se sinceró acerca de las cirugías plásticas y aceptó que no tiene problemas con dicho procedimiento, pues lo ve como una ayuda para arreglas ciertos defectos, así lo dio a conocer durante el episodio número 3 de su podcast “Están ahí”, donde la mexicana y su hermana Marichelo Puente hablaron largo y tendido del tema.

Anahí Puente aclara que no está en contra de las cirugías plásticas.

“Yo sí creo que, si tienes algo que no te gusta, que te acompleja, que te hace sentir mal y que lo puedes solucionar o arreglar o mejorar por qué no, no tiene nada de malo”, resaltó Anahí Puente.

No obstante, señaló que no se debe exagerar con las cirugías, ya que no vería tan natural.

“Ahora, también creo que sí tiene que haber límites porque de pronto te puedes pasar y ya después hay cositas que se pueden solucionar, pero luego hay veces que ya no te lo pueden estar arreglando”, contó la cantante.

Kim Kardashian es famosa por tener un derrier prominente

Además, la artista de 36 años manifestó su preocupación porque la jovencitas se dejan influenciar por famosos que recurren a constantes arreglos estéticos.

“Si no te gusta tu nariz y te ha causado un trauma toda la vida opérate la nariz, pero ahorita ya vemos que se transforman el cuerpo y se ponen unas pompas de un tamaño huge", cuestionó Anahí.

Fue ahí que la mexicana puso de ejemplo a Kim Kardashian, quien es una empresaria e influencer que ha recurrido en varias ocasiones al quirófano para mejorar su apariencia física.

“Ahorita a lo mejor está de moda porque vemos a Kim Kardashian y decimos ‘guau yo quiero estar así' pero ¿y luego? ¿qué va a pasar cuando Kim Kardashian tenga 80 años, a dónde se le va a ir todo eso, Dios mío? (…) Yo tengo mucha preocupación por eso, a dónde se le va a ir”, concluyó.

Kim Kardashian suele mostrar una figura impecable en público.

Anahí Puente sufrió de anorexia

Anahí Puente, quien actualmente está casada y espera a su segundo bebé, tuvo un duro inició en el mundo de la actuación. Hace unos años, confesó que tras la presión que sentía por tener una buena figura ante pantallas, empezó a hacer dietas, dejando de comer por 11 días. La joven se envolvió por la fama y llegó a pesar 35 kilos.

Anahí Puente se encuentra esperando su segundo hijo.

Finalmente, ella se dio cuenta que su vida estaba corriendo peligro y gracias a la ayuda de su familia y doctores pudo superar la anorexia.