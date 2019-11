Imitador de Manuel Donayre hace dura acusación contra el artista original

Las diferencias entre artistas nacionales e internacionales no cesan. Luego que la familia de Carmencita Lara le mandara una carta notarial a la imitadora de la fallecida artista, esta vez el cantante Carlos Farfán lanzó una dura acusación.

Carlos Farfán, quien ganó fama como imitador de Manuel Donayre en “Yo Soy”, aseguró que ganarse un nombre propio en la música no ha sido fácil, debido a que otros artistas criollos han tratado de perjudicarlo.

“El camino no ha sido nada fácil, ganarse un nombre en la música criolla es difícil y es algo que no me gusta hablar, porque no lo digo que sea difícil por ganarte al público, sino por el mismo entorno del criollismo, por los cantantes del criollismo que tratan de cerrar las puertas y limitarte en algunas cosas”, indicó Carlos Farfán, quien este viernes 29 de noviembre lanzará su nuevo videoclip “Hay días como hoy”, bajo la productora Catorce seis.

En otro momento, el exparticipante de “Yo Soy” aseguró que algunas personas lo utilizaron. “Las personas que creía que me daban el apoyo... me di cuenta que solo era para beneficio de ellos mismos. He batallado con todo eso”, aseveró Farfán.

Cuando fue consultado si se refería a Manuel Donayre a la persona que ha intentado cerrarle las puertas en el entorno criollo, el joven respondió de manera afirmativa. “Sí. Para nadie es una sorpresa. Existe el Internet donde las cosas quedan plasmadas. La gente puede entrar y buscar”, indicó sobre artista criollo, a quien años atrás consideró su ídolo y ejemplo a seguir, se ha portado mal con él.

El eximitador reveló por qué el artista criollo le tiene cólera. “Manuel Donayre hasta hace muy poco habló de mi persona diciendo que me puse malcriado con él, pese a que nunca fue verdad. Si tuviera que hablar con él (Manuel Donayre) le diría muchas cosas que hicieron ellos detrás de cámara y la gente se llevaría una decepción. No me gusta pelear”.

Carlos Farfán explicó cómo es en realidad sus colegas. “Los intérpretes criollos se pelean mucho entre sí, por ser el rey del criollismo. Todos quieren tener una corona pese a que todos deberíamos estar unidos. Hasta ahora no vemos a ningún criollo apadrinando a un nuevo talento o un nuevo valor. Me molesta la gente hipócrita que delante de cámaras de demuestra una cosa y detrás de ella es otra la realidad”.

El cantante indicó que se siente contento porque en cuatro años de carrera artística ha logrado ganarse un lugar en la música criolla. “Me siento feliz y orgulloso por el hecho de estar ganándonos un nombre propio como Carlos Farfán. Desde que salí de ‘Yo soy’ tomé la decisión de salir con un nombre propio”.

Por otro lado, el joven artista se mostró muy emocionado por “Hay días como hoy”. “Es el tercer video que vengo haciendo con la productora ‘Catorce seis’. El tema se llama ‘Hay días como hoy’, me siento muy feliz y contento por el lanzamiento. Es un orgullo lanzar este video, porque muchos piensan que la música criolla no te rinde para hacer este tipo de videoclips, pero con esfuerzo todo se puede. Ya hemos hecho un pre lanzamiento del videoclip y la gente está respondiendo con mucha expectativa”.