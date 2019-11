Rodrigo González a Pedro Loli por supuesta infidelidad: “Que tal jeta la tuya”

A pesar de estar alejado de la televisión, Rodrigo González se mantiene al pendiente de todo lo que acontece en el mundo de la farándula local y es por ello que no dudó en pronunciarse sobre la presunta infidelidad de Pedro Loli a Fiorella Méndez, su novia y madre de su hijo recién nacido; por medio de su cuenta de Instagram.

El popular ‘Peluchín’ compartió un video en el que criticó duramente al exintegrante de la Gran Orquesta Internacional por supuestamente haber tenido un romance con una joven de 19 años llamada Jamileth Resurrección, pese a que su esposa acaba de dar a luz.

“Esto ya no tiene nombre, Pedro Loli, porque hay que tener jeta para hacer lo que tú haces, porque bueno los seres humanos cometemos errores, la carne es débil, uno toma la decisión de romper límites o no, uno decide ser infiel o no, pero acabas de ser papá”, aseveró el exconductor del desaparecido programa “Válgame Dios”.

Además, aprovechó para hacerle una fuerte advertencia al cantante para que tenga cuidado con las decisiones que toma en su vida sentimental. “La persona que ama de verdad no permite que una persona que acaba de dar a luz a su hijo pase por lo que tú la estas sometiendo. Eso trae un karmaza que deberás asumir, me imagino, ya tú ve con tu almohada”, agregó.

Rodrigo González no dejó de criticar a Pedro Loli por la supuesta infidelidad a Fiorella Méndez y hasta evocó las presuntas infidelidades de Christian Domínguez a sus exparejas. “Ya hasta Christian me divierte, porque se mete con las que son de su calaña, son tal para cual todas las parejas que ha tenido, ya saben a lo que van, a lo que juegan; pero hacerle eso a tu mujer, qué tal jeta la tuya”, manifestó.

Pedro Loli niega infidelidad

El cantante Pedro Loli negó rotundamente haber tenido un vínculo sentimental con una joven de 19 años de nombre Jamileth, pese a que esta aseguró en “Magaly tv, la firme” que sí salió con el cantante.

“No tengo una relación con ella, la verdad que no. Que diga que yo le digo Shakira y que yo la recojo de su trabajo, no. Hablamos un par de veces. Creo que la conocí cuando estaba en la Gran Orquesta Internacional hace unos años, pero no hay nada”, indicó el cumbiambero, con un gesto de gran sorpresa en el rostro.