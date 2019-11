Édgar Vivar recuerda a Roberto Gómez Bolaños con sentido mensaje

La tarde del viernes 28 de noviembre de 2014, México y varios países de América Latina recibieron una lamentable noticia. Roberto Gómez Bolaños, más conocido como ‘Chespirito’, dejó de existir a los 85 años edad.

La noticia de su deceso generó un gran impacto, pues el desparecido comediante y guionista se ganó el cariño de millones de personas, entre grandes y chicos, por crear y dar vida a personajes como ‘El Chavo del 8’ y ‘El Chapulín Colorado’.

Florinda Meza, Roberto Gómez Bolaños y Édgar Vivar.

A cinco años de su muerte, el dolor, para muchos, aún sigue muy presente y no tienen mejor idea que recordarlo con emotivos mensajes a través de redes. Este es el caso de Édgar Vivar, quien trabajó por varios años con Roberto Gómez Bolaños en diferentes producciones.

Édgar Vivar recuerda a 'Chespirito' con un emotivo mensaje.

“Aún después de cinco años me cuesta mucho trabajo aceptar que ya no estás entre nosotros. Cotidianamente el público me refrenda su agradecimiento a nuestro trabajo. ¡Gracias Roberto! Por haberme honrado con tu amistad, y hacerme descubrir que la comedia es él”, escribió el recordado ‘Ñoño’ en su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, el conmovedor mensaje estuvo acompañado de una foto donde aparecía Roberto Gómez Bolaños cargando a un perrito.

Ante esto, el nieto de Ramón Valdés, Miguel Valdés, quien maneja el Twitter oficial del recordado ‘Don Ramón’, lamentó que grandes talentos ya no estén con nosotros.

Elenco de 'Chespirito'

“¡Una lástima que los genios como ustedes no sean inmortales nos hacen y nos harán falta siempre! ¡Amor y agradecimiento es lo único que me viene a la mente! Abrazos amigo”, escribió en respuesta a la publicación de Édgar Vivar.

¿De qué murió Roberto Gómez Bolaños?

Roberto Gómez Bolaños murió a los 85 años.

Roberto Gómez Bolaños murió en Cancún a los 85 años por una insuficiencia cardiaca. Aparte del Parkinson que padecía, “Chespirito” fue diagnosticado con una enfermedad “multiinfartos”, reveló Florinda Meza en 2015.