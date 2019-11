Novio de Samahara Lobatón tras escándalo con Melissa Klug: “La hipocresía es el mal de muchos”

El enfrentamiento de Samahara Lobatón y Melissa Klug continúa trayendo reacciones, en esta oportunidad el novio de la segunda hija de la empresaria envió un duro mensaje a través de su cuenta de Instagram.

Luego de que la joven cumpliera la mayoría de edad, utilizó su cuenta personal de Instagram para exponer el lado más íntimo de su familia, sin medir las consecuencias, debido a que le han caído cientos de críticas.

Ante esta lluvia de críticas, Melissa Klug prefirió mantenerse en perfil bajo, Abel Lobatón, padre de Samahara Lobatón le dio su respaldo y el novio de la joven también se ha pronunciado en las redes sociales.

Novio de Samahara Lobatón arremete contra Melissa Klug

El joven identificado en Instagram como Youna dedicó dos historias en su red social, aparentemente en referencia al enfrentamiento entre su novia y su suegra.

“La hipocresía es el mal de mucha gente” y “Que decepción”, fueron los mensajes que envió el novio de Samahara Lobatón.

Samahara Lobatón no tuvo mejor idea que enviar un mensaje en Instagram para aclarar el tema sobre la relación que tiene con su madre Melissa Klug.

“Hace más de 8 meses que yo no vivo en mi casa, están en lo correcto, no vivo en mi casa porque no comparto varias cosas con mi mamá, mujer a la que admiro y agradezco todo, pero necesito aclarar muchos temas por los cuales estoy sufriendo ataques en las redes sociales”, fue parte del mensaje de la segunda hija de la empresaria en Instagram.