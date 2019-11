La pelea mediática entre Marjorie de Sousa y Julián Gil por el bebé que tienen en común no tiene cuándo acabar. Ahora, la familia del actor ha lanzado duros comentarios contra la venezolana, luego que esta asegurara que la pensión que le pasa su expareja no es suficiente para criar a su hijo.

“El 20% y 30% para la manutención de un hijo no es suficiente, ya que a los menores no se le entrega el 100% del tiempo. Debería ser el 50% porque a la hora de la verdad si tú tienes hijos, uno le entrega el cien”, declaró la actriz de 39 años al programa El gordo y la flaca.

Ante esto, la hermana de Julián Gil, Patricia Ramosco, utilizó su cuenta personal de Instagram para lanzarle insultos a Marjorie de Sousa.

La mujer tildó de “oportunista” y “vividora” por el pedido que está solicitando.

“Es absurdo e injusto el atropello. Hoy le toca a mi hermano, mañana puede ser a alguien tuyo. Descarada, oportunista y vividora. El colmo ahora pretender el 50%, no tiene llenadera, pero pensar en su hijo, cero”, escribió Ramosco, adjuntando el video de la entrevista que ofreció la venezolana.

En el Instagram de Patricia Ramosco se pueden leer cientos de comentarios en contra de Marjorie de Sousa, quien señaló que la pensión que envía Julián Gil no es suficiente para criar al bebé que tienen juntos.

“Jajaja que no se haga ella quiere el 100%”, “En México con cuerpo y dinero compran a jueces, abogados y todo lo que se le atraviese a ella”, “Ella sabía de qué palo se estaba encaramando”.

“La señora quisiera el %50 de Julián. ¡No si de que no es to ya para los asuntos financieros, sí que está muy puesta para eso!”, “Ella no piensa en el bebé, tampoco le importa que conviva con su padre. Ella solo habla de dinero”.