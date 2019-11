Juanes: “La clase política no ha escuchado a la gente”

Por: Estefany Barrientos F.

Juanes se reunió con la prensa para hablar de su nuevo disco y del reconocimiento de los Grammy en sus dos décadas como solista. En entrevistas de “ocho minutos” y en las que no respondería “preguntas personales” -según indicó la disquera-, el colombiano se extendió opinando de algo que le interesa, además de la música. “Yo amo a Rubén Blades, si fuera panameño, y él se lanzara como presidente, votaría por él, cien por ciento. Pero en mi caso estoy muy desilusionado. Creo que el sistema tiene que cambiar, hay demasiada desigualdad, abuso de poder… por mucho tiempo”, nos diría después.

El músico presentó ‘Más futuro que pasado’, con el cual ha fusionado el vallenato y la cumbia con ritmos urbanos. “Es un título que habla mucho como de la esperanza. Que hay mucho por hacer, es como un momento de creatividad. En general, más allá de la música”, cuenta en entrevista en un hotel de San Isidro.

Del disco ya se conocían algunas canciones. ‘Bonita’ con Sebastián Yatra ya es un hit y se podría decir que Juanes está yendo al vaivén de los tiempos, pero sostiene que sigue haciendo la música que quiere; ha cantado con artistas del género urbano y también puede “sacar una canción” cada tres meses. “Cambia la dinámica. Igual es muy emocionante porque uno le pone amor a todo lo que hace”.

Hablamos del género urbano, que ganó este año los Latin Grammy, pero tan criticado por algunas letras sexistas. El colombiano no ‘sataniza’ la música, al contrario, considera que ha sido “una oportunidad de sentarse con alguien que no trabaja como él” y aprender. “Yo no me considero una persona excluyente, como racista en la música. Toda la música tiene cosas buenas y malas, es válido todo. No tengo prejuicio con la música”. Aunque aclara que no ha dado un giro al reguetón. “Usar el dembow para una canción no es hacer reguetón. Pero me encanta el género, no lo satanizo, mis hijos lo escuchan todo el día. Hay cosas que me encantan y otras que no me gustan para nada (sonríe)”.

Sobre la ‘cultura machista’ también tiene algo que decir. “Lo que yo veo es que ser niña en Latinoamérica es muy difícil. Es como que la estructura sigue siendo posada sobre las bases económicas, como si fuera lo único que importa”, sostiene y añade: “Yo nunca he sido machista”.

“La gente despierta”

Ser la Persona del Año no le da más responsabilidad que la que tiene como activista, comenta. “Solo (tengo) agradecimiento total, porque cuando llegué a los Estados Unidos en el año 96, ¡imagínate! Jamás pensé que esto iba a pasar y hoy pues, vivo como un sueño”, dice.

Si no estuviera trabajando, Juanes estaría en Medellín donde vive su madre y su hermana -que permanece por años en delicado estado de salud-. “Mi cabeza está ahí, mi familia y mi alma”. También es cercano a la crisis que afronta Latinoamérica. “No es que disfrute lo que está pasando (en Chile), pero creo que ha pasado demasiado tiempo en que la clase política no ha escuchado a la gente. La gente está despertando, está dándose cuenta”.

Asegura tener “cero” esperanzas en el sistema y cree que lo que le falta a la clase política es sensibilidad. “No les creo ni a la derecha ni a la izquierda, ni al capitalismo ni al socialismo. Yo creo que como está planteado el sistema, es para robar, para que haya corrupción, por eso hay tanta. Ojalá que la política fuera como una vocación, no que sea algo que la gente hace para ganar poder y dinero".