Isabel Acevedo revela que no devolverá una de las camionetas de Cristian Domínguez

Isabel Acevedo habla sobre las camionetas de Christian Domínguez. La bailarina se presentó en el programa “En boca de todos” tras su viaje a Punta Cana y rompió su silencio respecto a los carros del cantante.

La popular 'Chabelita’ dio a entender que ya se solucionó el tema sobre tres camionetas, pero queda una pendiente.

“Supuestamente dicen que son cuatro, pero actualmente son tres. Porque la cuarta se pasó al dueño original. La tercera camioneta la voy a transferir a la persona que la compró, quedan dos”, empezó explicando Isabel Acevedo sobre los bienes que reclamaría Christian Domínguez.

La ex del cantante de cumbia admitió que se quedará con una de las camionetas porque aseguró que “gran porcentaje” del pago lo realizó ella.

“La segunda, que es la mía, que yo he invertido más dinero que él en esa camioneta, o sea es mía, y la otra camioneta que también es de mi propiedad, pero es un tema del cual todavía lo vamos a hablar con nuestros abogados”, manifestó Isabel Acevedo en “En boca de todos”.

Isabel Acevedo

“Hay una conciliación pendiente para ver si se entrega a Christian la camioneta”, agregó la popular 'Chabelita'.

En otro momento, Isabel Acevedo dijo que sí Christian Domínguez le pide para conversar por el tema no se negaría.

“Sí, yo no tengo ningún problema. Eso lo veremos en su momento pero la verdad, yo ahorita, estoy siempre con mi abogado”, indicó la ex del líder de “La Gran Orquesta Internacional”.

Según la ‘Chabelita’ los viajes a Cancún y Punta Cana le han servido para encontrar una estabilidad emocional tras terminar con Christian Domínguez y la difusión del ampay con Pamela Franco.

“Estoy tranquila, me siento renovada, los viajes me han ayudado a ver otro panorama, pensar en mí, seguir adelante y estar con las personas que me valoran”, acotó.

Magaly Medina sobre Isabel Acevedo y Christian Domínguez

Magaly Medina fue contundente con su comentario respecto a las declaraciones de Chabelita sobre las camionetas del cumbiambero.

“La Chabelita se pronunció luego de su viaje a Punta Cana sobre las dichosas camionetas (y con sus declaraciones) Ella ha dado a entender que no quiere devolverle las camionetas. ¡Escucha Christian Domínguez!”, señaló.

“Lo más probable es que si Christian quiere de regreso su camioneta va a tener que comprarlo o pagarle una parte. Porque si ella no quiere, ella no le devuelve y no hay ley que lo impida. Ella está bien asesorada”, acotó Magaly Medina sobre el proceso legal que siguen Isabel Acevedo y Christian Domínguezsobre sus carros.