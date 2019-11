Nick Jonas y Priyanka Chopra agrandan la familia tras cumplir su primer año de casados

Nick Jonas y Priyanka Chopra están a días de celebrar su primer aniversario de bodas y sorprendieron a sus seguidores con una emotiva noticia. Las estrellas de Hollywood y Bollywood decidieron agrandar la familia con un nuevo integrante al cual nombraron Gino.

Se trata de un cachorro de pastor alemán que a partir de ahora es un miembro más de la famila del ex “chico Disney” y su esposa, quienes lo recibieron con mucho amor. La idea fue de Priyanka Chopra, quien grabó el preciso momento en que sorprendió a su compañero con su regalo de aniversario.

En el video publicado por Chopra en Instagram, Nick Jonas duerme plácidamente en su dormitorio, cuando de pronto el pequeño “Gino” salta encima de él para despertarlo con lenguetazos. Al inicio, el cantante parece no entender la situación, pero cuando logra despertar del todo queda gratamente sorprendido por su nuevo compañero.

Nick Jonas y Priyanka Chopra sorprenden a sus fanáticos con tierna noticia

“Tanta lindura en el mismo marco. Feliz casi aniversario, bebé”, fue el mensaje que escribió Priyanka Chopra en su cuenta oficial de Instagram para acompañar el tierno clip. Por su parte, Nick Jonas también compartió las imagenes en su perfil, donde agradeció a su esposa por la sorpresa, “Pri llegó a casa con la mejor sorpresa absoluta esta mañana. Por favor, reúnete con nosotros de nuevo @ginothegerman. No me he detenido aquí. Gracias Priyanka Chopra”, escribió el intérprete de “Introducing Me”.

El pequeño “Gino” ya cuenta con su página oficial de Instagram, donde en pocas horas llegó a casi 300 mil seguidores, “¡Mi papá es una estrella de rock!”, dice en el perfil del pastor alemán. El perfil del can ha generado revuelo entre los seguidores de la pareja, pues sus tiernas fotografías junto a Nick Jonas y haciendo travesuras han enternecido a todos los fanáticos.