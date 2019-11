Ed Maverick: ¿Por qué el cantante desapareció de las redes sociales luego de alcanzar el éxito?

La vida de Ed Maverick en México se ha convertido en todo un drama desde que salió del anonimato hace ya más de dos años atrás. El cantante que alcanzó el éxito en Spotify ha decidido alejarse de las redes sociales para concentrarse en su música y ponerle un alto al bullyng que recibe en Internet.

¿Quién es Ed Maverick?

Eduardo Hernández Saucedo, mejor conocido en el ambiente musical como Ed Maverick, es un joven que con tan solo 18 años llegó a lo más alto de la industria en México. Sus canciones se hicieran viral en la plataforma Spotify.

Maverick nació en Delicias, Chihuahua, el 19 de enero de 2001. Aprendió a tocar guitarra desde muy temprana edad viendo y escuchando diversos videos de música norteña. Esto le permitió al cantante componer sus temas ‘Acurrucar’, ‘Ropa de bazar’ y ‘Fuentes de Ortiz’.

Ed Maverick y su éxito en la industria musical

Las redes sociales fueron fundamentales para que Ed Maverick alcanzara el éxito y sea contratado por la disquera Universal Music. Con este importante acontecimiento en su vida, lanza su primer disco ‘Mix pa’ llorar en tu cuarto’ donde relanzaría su tema ‘Fuentes de Ortiz’; tema que superaría las 30 mil reproducciones y llegaría casi a los 50 millones de streams.

El cantante comenzaría el 2019 de la mejor manera, puesto que recibió un disco de oro, sus temas se viralizarían en Spotify (450,000 streams diarios) e ingresaría al top de artistas más pedidos en las radios y streaming de Latinoamérica.

La desaparición de Ed Maverick en las redes sociales

Mientras más alto vuelas, más dura es la caída. Si bien, Maverick, sigue siendo popular en la industria musical tanto de México como otros países; ha recibido una gran cantidad de críticas y bullyng en las mismas redes sociales que lo llevaron al éxito.

Cansado de los constantes ciberataques, el joven decidió cerrar sus redes sociales oficiales y concentrarse en su música. El bullyng que recibe el cantante de México se centra en su estilo musical, sus letras y el aspecto personal.

“Vatos ya en buen plan, si tienen arriba de 20 años no traten de insultarme en redes, se ven horribles acosando a un wey menor que ustedes. Y meeeenos se escudan en ‘es un mame no aguantas nada’. Mis hue... esto se está saliendo de control y no está bien. Adiós”, escribió el cantante en su mensaje de despedida.