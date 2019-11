Brunella Horna aclaró las polémicas imágenes de su pareja Richard Acuña, quien fue captado saliendo de una discoteca de Miraflores a las 3:00 a.m por “Magaly TV, la firme”. La modelo admitió que se encontraba durmiendo en su casa a la misma hora que el excongresista se divertía con sus amigos.

Es una de las parejas más estables de la farándula peruana, por lo que el escándalo originó los rumores de un posible distanciamiento.

La modelo sorprendió al admitir que su novio Richard Acuña sí estaba solo mientras que ella se encontraba descansando en su residencia, luego de preparar la inauguración de su nuevo local de estética.

“La verdad es que ese día y a esa hora yo estaba durmiendo. Yo sí sabía que él iba a cenar con sus amigos, luego le provocó ir a la discoteca. Estaba muy cansada por la construcción de este local.”, reveló la popular ‘Baby Brune’.

Sin embargo, el conductor de “En boca de todos”, Carloncho mencionó el nombre del ex de Isabel Acevedo, conocido por serle infiel a sus exparejas. “Cómo vas a comparar a Christian Domínguez con Richard, no pues”, respondió la modelo.

“Gracias a mis seguidoras, yo sabía antes de que él me cuente. Yo no tengo la necesidad de ningún ampay ni que Richard me cuenten porque mis seguidoras me cuentan todo”, aseguró orgullosa la exchica reality.