La familia de Angelique Boyer crece y ello lo celebra en redes

Angelique Boyer se encuentra atravesando por un buen momento en al ámbito personal y laboral. Ella ha dejado en claro sus deseos de formar una familia con su novio Sebastián Rulli.

Recordemos que hace unos meses se rumoreó que la actriz de 31 años se encontraba en la dulce espera, algo que fue desmentido al poco tiempo. No obstante, ella utilizó su cuenta de Instagram para dar una noticia que la puso feliz.

Angelique Boyer desató rumores de embarazo por frase en su polo.

Resulta que la intérprete de origen francés dio la bienvenida a un nuevo bebé que formará parte de su familia.

Angelique Boyer compartió una foto desde la playa donde lució su esbelta figura en un diminuto bikini, mientras abría los brazos. En la descripción de la imagen escribió lo siguiente: “Así de feliz amanecí. Anoche nació mi sobrina, ella se llama Chloé, me encanta su nombre, su llegada nos hace muy felices un 27 de noviembre, es Sagitario. Me muero de amor”.

Angelique Boyer se convirtió en tía.

Sebastián Rulli no fue ajeno a la celebración de la actriz. Él no dudó en felicitarla en la misma publicación que la joven compartió en Instagram.

“Felicidades mi amor. Tu felicidad es la mía. Una bendición más en la familia”, escribió el actor.

Asimismo, los seguidores, quienes piden que muy pronto se convierta en madre, la felicitaron por convertirse en tía.

“Enhorabuena. Muchas felicidades para los papás. Que crezca muy sana y feliz”, “Divina”, “La tía que infarta a todos en las redes”, “Felicidades a la tía más hermosa”, “Que nombre tan hermoso. Felicidades a sus padres y la orgullosa tía”, son algunos de los mensajes que se leen.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli suelen compartir románticas fotos en Instagram.

Sebastián Rulli no se quiere casar con Angelique Boyer

A mediados de octubre, Sebastián Rulli concedió una entrevista People en Español, donde habló sobre lo que realmente piensa sobre el matrimonio.

Sebastián Rulli no cree en el matrimonio.

"Siempre lo hemos hablado (de matrimonio). Creo que el objetivo de vida no depende de un papel o una firma. Siento que el amor se trabaja día a día, no hay nada que lo comprometa más que la palabra y el acto en sí. No me ilusiona en lo más mínimo. No creo en esos papeles, no creo en esos compromisos, yo creo en el amor”, confesó Rulli.