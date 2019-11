Tony Succar sobre Yahaira Plasencia: “Su música no me interesa”

Luego de ganar dos Grammy Latino y poner al Perú en el foco de la música internacional, el productor Tony Succar ha brindado declaraciones a distintos medios de comunicación, hablando en una de estas última sobre su opinión de la cantante Yahaira Plasencia.

El galardonado como ‘Productor del Año’ y por el ‘Mejor álbum de salsa’, confesó que la única relación que tiene con la expareja de Jefferson Farfán es por Sergio George, su representante.

“Yo no he visto cosas de Yahaira (Plasencia) suficiente para poder decirte, lo único que sé es por Sergio George porque yo soy amigo de él, soy seguidor de sus redes y posteó (una foto) con Yahaira y para mí es como una modelo”, dijo Succar para el diario Karibeña.

Asimismo, sostuvo que no es de su interés la música que compone la ‘Reina del Totó’ y que una de sus características es ser “siempre transparente” con lo que afirma.

“Yo siempre voy a ser transparente. Hay dos tipos de música, te gusta o no te gusta, todo el mundo tiene su opinión. Yo nunca he dicho que la música de ella es mala pero simplemente a mí no me interesa”, sentenció el productor.

Estas palabras se dan luego de que Tony Succar, días atrás hablará para El Popular sobre su interés y gusto por algunos artistas peruanos. Entre ellos destacó a Amy Gutiérrez, César Vega y Josimar, desligando gusto alguno por Yahaira Plasencia.

"En el Perú está pasando un fenómeno, ya que la juventud está haciendo salsa, en ningún lado del mundo está pasando esto y es un honor tenerlos como amigos”, destacó en aquella ocasión.