Sebastián Rulli se desnuda en la playa y reta la censura en Instagram

Sebastián Rulli dejó sin aliento a sus miles de fanáticos con una fotografía de sus vacaciones en las playas, donde disfruta de refrescantes baños sin ninguna prenda puesta. Así lo demostró en la imagen que compartió a través de Instagram, donde se le puede observar de espaldas a la cámara, mostrando su codiciada anatomía.

"Encuesta: A los que les gusta ver gaviotas , coloquen like, a los que no, dislike , y a los que les da igual. También se aceptan otras respuestas ¿Cuál será el resultado?, fue el mensaje que escribió el protagonista de "teresa". Como era de esperar, la instantánea de Rulli ha generado gran alboroto entre los cibernautas, quienes no se hicieron esperar con sus reacciones y comentarios halagando a su actor favorito.

“Excelente, quien puede que lo haga y tú puedes. Siempre feliz y sonriente”, “Esta foto me ayuda a entrar en calor para compensar el frío londinense”, “Trágame tierra y escúpeme en esa playa”, “Diga quien no le hizo zoom a la foto, porque yo sí. Angelique Boyer gracias por compartirlo aún que sea por foto, bendiciones para ambos la mejor pareja”, fueron algunos de los comentarios para el recordado “Guzmán”.

Sebastián Rulli reta la censura en Instagram

Angelique Boyer también se hizo presente entre los miles de comentarios para su novio y escribió un hilarante comentario que fue aplaudido por los curiosos fans. “Mi vida vuelta, vuelta!!! Oigan tranquil@s todos vienen unas más de cerca”, respondió la actriz en Instagram.

El actor argentino, nacionalizado mexicano ha sido considerado en más de una oportunidad como uno de los hombres más sexys del planeta y es uno de los galanes favoritos de las telenovelas. Además, cuenta con una legión de seguidores en las redes sociales, a quienes suele deleitar con fotografías de su esbelta figura.