Pareja de Pedro Loli toma radical decisión tras supuesta infidelidad del cantante

Pedro Loli vuelve a la lupa de la opinión público, después que Magaly Medina emitiera las imágenes donde se puede apreciar a una señorita, de 19 años, bajarse de la camioneta del cumbiambero.

Luego que el cantante fuera consultado por su acompañante, a quien negó de conocerla, y sostener que no le fue infiel a su pareja, Fiorella Mendez- madre del hijo del vocalista- decidió borrar todas las imágenes de su perfil de Instagram donde aparecía el padre de su retoño.

Como se puede evidenciar en las capturas de pantalla, Pedro Loli no aparece en ninguna instantánea junto a la comunicadora. De momento, la pareja del cumbiambero no se ha pronunciado sobre las polémicas imágenes que emitieron en el programa de Magaly Medina.

¿Se terminó la relación? Es una de las preguntas que oscilan en la esfera virtual, luego que se viera a la misteriosa señorita bajar del vehículo del cantante. Además, se conoce que la supuesta amante aseguró que tuvo un romance clandestino con Pedro Loli.

La señorita- de nombre Jamileth- manifestó que el vocalista es “recontra enamorador y florero”, además de considerarlo un “perro”.

Pedro Loli se defiende tras ser captado con la supuesta amante

El cantante Pedro Loli fue tomado por sorpresa. El reportero del programa “Magaly TV, la firme” lo interceptó para consultarle por el ‘ampay’, donde se le ve a la joven bajando de su carro.

“No tengo una relación con ella, la verdad que no. Que diga que yo le digo Shakira y que yo la recojo de su trabajo, no. Hablamos un par de veces. Creo que la conocí cuando estaba en la Gran Orquesta Internacional hace unos años, pero no hay nada”, indicó con evidente nerviosismo.